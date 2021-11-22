22 Kasım Kabine Toplantısı Kararları Nelerdir? Kabine Toplantısı Saat Kaçta Başlayacak? Kabine Toplantısı Bugün Mü?



Kabine Toplantısı Ne Zaman? Kabine Toplantısı Bugün Mü?





Kabine Toplantısı Kararları Ne Olacak?

Kabine toplantısının günü geldi çattı. Çoğu vatandaş tarafından merak edilen toplantı sonuçları sıklıkla araştırılıyor. Bu sebeplevesoruları sık sık araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından yapılan bu toplantı belirli aralıklarla düzenleniyor. Bu toplantı sonrası önemli kararların açıklanması çoğu vatandaşın merakla beklemesine neden oluyor. En son 7 Kasım’da yapılan toplantı sonrası birçok karar açıklanmıştı. Kabine Toplantısı’nın yeniden bugün yani 22 Kasım’da yapılması bekleniyor.vesorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.En son 7 Kasım’da yapılan toplantının bugün yeniden gerçekleşmesi bekleniyor. Birçok önemli kararın bu toplantıdan sonra açıklanması sebebiyle çoğu vatandaşvesorularına cevap arıyor. Kabine toplantısı 15 gün aralıklarla yapılıyor. 22 Kasım pazartesi günü yani bugün Kabine Toplantısı’nın yeniden yapılması planlanıyor.Son zamanların en sık konuştuğu konular arasında yer alan yüzde 50 artı 1 sistemiyle ilgili yeni kararlara varılması bekleniyor. Aynı zamanda faiz indirimi ve aşari ücretle ilgili bilgiler açıklanacak. 2022 senesinde geçerli olacak asgari ücret için son toplantı öncesi önemli kararların verilmesi de beklenenler arasında yer alıyor.Sosyal medya üzerinde asgari ücretle alakalı birçok tartışma bulunuyor. Bu tartışmaların ardından birçok sendika da açıklamada bulundu.Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yaptığı açıklama da şu şekilde; “Belirlediğimiz ilkeler etrafında asgari ücretin ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz. Rakamları değil, ilkeleri esas alarak bu mücadeleyi başlatmamız gerekiyor. Bu komisyonun hem yapısı hem temsil edilen kimseler, kapsamı ve kapsayıcılığının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu tek kişilik işçiyi değil 4 kişilik bir aileyi esas almalı.” İfadelerini kullandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle toplantının gündeminde yine virüs yer alacak. Son durumun değerlendirilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.Çoğu vatandaşın ilgiyle takip ettiği kabine toplantısı kararları çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kabine toplantısı kararları ne olacak sorusu da oldukça araştırılanlar arasındadır. Aşılama takvimi ve yerli aşının geldiği son durum konuşulacak. Kabinenin bir diğer gündem konusu da yüz yüze eğitimde gelinen durum olacak. Toplantının sonucunda alınacak kararlardan biri de döviz kurları ve ekonomiyle alakalı kararlar olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak son toplantı öncesi bugün yapılacak kabine toplantısında konu hakkında görüşmeler yapılacak. Terörle mücadele konusundaki konularında görüşülmesi bekleniyor.