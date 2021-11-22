  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

22 Kasım Kabine Toplantısı Kararları Nelerdir? Kabine Toplantısı Saat Kaçta Başlayacak? Kabine Toplantısı Bugün Mü?

Kabine Toplantısı her 15 günde bir belirli aralıklarla toplanmasıyla çoğu vatandaşın ilgiyle takip ettiği konulardan oluyor. Bu sebeple Kabine Toplantısı ne zaman ve Kabine Toplantısı bugün mü soruları oldukça merak edilenler arasındadır. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 22.11.2021 - 11:43 Güncelleme: 22.11.2021 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
22 Kasım Kabine Toplantısı Kararları Nelerdir? Kabine Toplantısı Saat Kaçta Başlayacak? Kabine Toplantısı Bugün Mü?
Kabine toplantısının günü geldi çattı. Çoğu vatandaş tarafından merak edilen toplantı sonuçları sıklıkla araştırılıyor. Bu sebeple 22 Kasım Kabine Toplantısı saat kaçta ve kabine toplantısı bugün mü soruları sık sık araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından yapılan bu toplantı belirli aralıklarla düzenleniyor. Bu toplantı sonrası önemli kararların açıklanması çoğu vatandaşın merakla beklemesine neden oluyor. En son 7 Kasım’da yapılan toplantı sonrası birçok karar açıklanmıştı. Kabine Toplantısı’nın yeniden bugün yani 22 Kasım’da yapılması bekleniyor. 22 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve Kabine Toplantısı bugün mü sorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Kabine Toplantısı Ne Zaman? Kabine Toplantısı Bugün Mü?


En son 7 Kasım’da yapılan toplantının bugün yeniden gerçekleşmesi bekleniyor. Birçok önemli kararın bu toplantıdan sonra açıklanması sebebiyle çoğu vatandaş kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı bugün mü sorularına cevap arıyor. Kabine toplantısı 15 gün aralıklarla yapılıyor. 22 Kasım pazartesi günü yani bugün Kabine Toplantısı’nın yeniden yapılması planlanıyor.


Kabine toplantısı ne zaman?


50+1 Sistemi İle İlgili Karar Verilecek

Son zamanların en sık konuştuğu konular arasında yer alan yüzde 50 artı 1 sistemiyle ilgili yeni kararlara varılması bekleniyor. Aynı zamanda faiz indirimi ve aşari ücretle ilgili bilgiler açıklanacak. 2022 senesinde geçerli olacak asgari ücret için son toplantı öncesi önemli kararların verilmesi de beklenenler arasında yer alıyor.
Sosyal medya üzerinde asgari ücretle alakalı birçok tartışma bulunuyor. Bu tartışmaların ardından birçok sendika da açıklamada bulundu.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yaptığı açıklama da şu şekilde; “Belirlediğimiz ilkeler etrafında asgari ücretin ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz. Rakamları değil, ilkeleri esas alarak bu mücadeleyi başlatmamız gerekiyor. Bu komisyonun hem yapısı hem temsil edilen kimseler, kapsamı ve kapsayıcılığının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu tek kişilik işçiyi değil 4 kişilik bir aileyi esas almalı.” İfadelerini kullandı.


Koronavirüsle Mücadele ve Yeni Aşı Hakkında Kararlar Alınacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle toplantının gündeminde yine virüs yer alacak. Son durumun değerlendirilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı Kararları Ne Olacak?


Çoğu vatandaşın ilgiyle takip ettiği kabine toplantısı kararları çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kabine toplantısı kararları ne olacak sorusu da oldukça araştırılanlar arasındadır. Aşılama takvimi ve yerli aşının geldiği son durum konuşulacak. Kabinenin bir diğer gündem konusu da yüz yüze eğitimde gelinen durum olacak. Toplantının sonucunda alınacak kararlardan biri de döviz kurları ve ekonomiyle alakalı kararlar olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak son toplantı öncesi bugün yapılacak kabine toplantısında konu hakkında görüşmeler yapılacak. Terörle mücadele konusundaki konularında görüşülmesi bekleniyor.


CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
Elebaşı Gülen zehirlendi savaş başladı! CIA devrede: FETÖ'de yeni lider kim olacak?
CHP’li vekillerin PKK-HDP çelişkisi
Süleyman Soylu'dan terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki
CHP'li Başkan Şahin'den şehide büyük saygısızlık
Erzurum'da bir deprem daha!
Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme neden öldü?
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası'na Rusya'da açıklama: Teessüf ederim
Evine giderken saldırıya uğramıştı: Ayşegül'den acı haber geldi
Şehit Ali Bezik'in cenazesine mavi bere ile katılan kızı Batın Bezik komando oldu
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den erkek çocuğu olması için dua istedi, 100 bin dolar hesap çıkardılar
Erdoğan döneminde dolar 19 yılda 6.5 kat önceki 20 yılda 11.882 kat arttı
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Ali Erbaş: 15 bin imam ve müezzine 9 bin de öğretmene ihtiyacımız var
Devlet Başkanı duyurdu! Bitcoin şehri kuruluyor!
Rusya PKK heyetini ağırlayacak
MHP'li Olcay Kılavuz'dan çok sert Lütfü Türkkan tepkisi: Uykularını kaçıracağız
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kandil’deki Kalkan neyse Meclis'teki Buldan odur
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
ABD'de saldırı! Canlı yayında çığlıklar duyuldu

ABD'de saldırı! Canlı yayında çığlıklar duyuldu

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!