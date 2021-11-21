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CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu

CHP'li Engin Altay'dan katıldığı televizyon programında HDP'nin PKK ile bağlantısı olmadığını ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu
Ekleme: 21.11.2021 - 16:39 Güncelleme: 21.11.2021 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında CHP'nin politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında daönemli açıklamalar yaptı.

CHP'li Altay, HDP ile PKK'nın bir bağlantısı olmadığını ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmaması gerektiğini ifade etti.

Altay açıklamasında, "Biz HDP'yi, PKK'nın siyasi uzantısı olarak görmüyoruz. Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim." dedi.


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CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu
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