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TOGG, İstanbul Park'ta test sürüşüne çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un, montaj görüntülerinin ardından İstanbul Park'taki test sürüşünden de görüntüler paylaşıldı.

Ekleme: 2.11.2021 - 11:27 Güncelleme: 2.11.2021 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
TOGG, İstanbul Park'ta test sürüşüne çıktıTürkiye'nin merakla seri üretim bandından çıkmasını beklediği yerli ve milli otomobiline ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Projenin her aşamasında kamuoyunu bilgilendiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dün montaj görüntülerini yayınlamıştı.

TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKTI
İstanbul Park'ta test sürüşüne çıkan TOGG'un bugün de o anlara ilişkin görüntüleri paylaşıldı.

"CİHAZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI"
Paylaşımda, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.

100 KM'YE 4,8 SANİYEDE ÇIKIYOR

Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi. Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.

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