TOGG, İstanbul Park'ta test sürüşüne çıktı

Türkiye'nin merakla seri üretim bandından çıkmasını beklediği yerli ve milli otomobiline ait yeni görüntüler paylaşıldı.Projenin her aşamasında kamuoyunu bilgilendiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dün montaj görüntülerini yayınlamıştı.TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKTIİstanbul Park'ta test sürüşüne çıkan TOGG'un bugün de o anlara ilişkin görüntüleri paylaşıldı."CİHAZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI"Paylaşımda, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleri kullanıldı.Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.100 KM'YE 4,8 SANİYEDE ÇIKIYOROtomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi. Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.