Bankaların Çalışma Saatleri 2021: Bankalar Sabah Kaçta Açılıyor? Bankalar Saat Kaçta Kapanıyor?

Bankalar Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?



İş Bankası Çalışma Saatleri 2021



Garanti Bankası Çalışma Saatleri 2021



TEB Çalışma Saatleri 2021



Halkbank Çalışma Saatleri 2021



Akbank Çalışma Saatleri 2021



Vakıfbank Çalışma Saatleri 2021



Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 2021



Yapı Kredi Çalışma Saatleri 2021



Denizbank Çalışma Saatleri 2021



Finansbank Çalışma Saatleri 2021



ING Bank Çalışma Saatleri 2021



, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle emekli maaşı çekmek, para yatırmak ve prim borcu ödemek isteyenler bankaların açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Pandemi nedeniyle bankaların çalışma saatleri değişmişti. Ancak normalleşme adımlarıyla birlikte bankalar da eski çalışma saatlerine döndü. Peki? İşte...Bankaların çalışma saatleri her bankaya göre değişiyor. Her banka şubesinin öğle tatili ve iş çıkış saati farklı olabilir. Bankalara göre çalışma saatlerini sizler için bir araya getirdik.İş Bankası şubesinin hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.Garanti BBVA şubelerinin hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.TEB şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.2 Haziran 2021 tarihi itibariyle Halkbank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şube 17:00'ye kadar müşteri kabul edecek.Akbank şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şube 17:00'ye kadar müşteri kabul edecek.Ziraat Bankası şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.Yapı Kredi şubesinin çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.Denizbank şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.QNB Finansbank şubelerinin hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.ING Bank şube hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-16.00'dır.