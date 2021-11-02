Bankaların Çalışma Saatleri 2021: Bankalar Sabah Kaçta Açılıyor? Bankalar Saat Kaçta Kapanıyor?
Bankaların açılış ve kapanış saatleri oldukça merak ediliyor. Mevduat/çekme maaş ödemesi, SGK ödemesi, kredi işlemi gibi birçok işlemin yapıldığı banka şubelerinin çalışma saatleri vatandaş araştırmalarına konu olmaya devam ediyor. Peki Bankalar Sabah Kaçta Açılıyor? Bankalar Saat Kaçta Kapanıyor?
Bankaların çalışma saatleri 2021, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle emekli maaşı çekmek, para yatırmak ve prim borcu ödemek isteyenler bankaların açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Pandemi nedeniyle bankaların çalışma saatleri değişmişti. Ancak normalleşme adımlarıyla birlikte bankalar da eski çalışma saatlerine döndü. Peki Bankalar Sabah Kaçta Açılıyor? Bankalar Saat Kaçta Kapanıyor? İşte Bankaların Çalışma Saatleri 2021...
Bankalar Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
Bankaların çalışma saatleri her bankaya göre değişiyor. Her banka şubesinin öğle tatili ve iş çıkış saati farklı olabilir. Bankalara göre çalışma saatlerini sizler için bir araya getirdik.
İş Bankası Çalışma Saatleri 2021
İş Bankası şubesinin hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
Garanti Bankası Çalışma Saatleri 2021
Garanti BBVA şubelerinin hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
TEB Çalışma Saatleri 2021
TEB şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
Halkbank Çalışma Saatleri 2021
2 Haziran 2021 tarihi itibariyle Halkbank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şube 17:00'ye kadar müşteri kabul edecek.
Akbank Çalışma Saatleri 2021
Akbank şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
Vakıfbank Çalışma Saatleri 2021
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şube 17:00'ye kadar müşteri kabul edecek.
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 2021
Ziraat Bankası şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
Yapı Kredi Çalışma Saatleri 2021
Yapı Kredi şubesinin çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
Denizbank Çalışma Saatleri 2021
Denizbank şubesi hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
Finansbank Çalışma Saatleri 2021
QNB Finansbank şubelerinin hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00'dir.
ING Bank Çalışma Saatleri 2021
ING Bank şube hizmet saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-16.00'dır.