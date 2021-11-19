İmran Kılıç Kimdir? İmran Kılıç Neden Öldü? İmran kılıç Hastalığı Neydi?



İmran Kılıç Kimdir?







İmran Kılıç Hastalığı Neydi?

Vefat ettiğinin duyurulmasıylasorusu birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılı. Geçtiğimiz gün bulunduğu hastanede hayata veda etti. Gelen haber sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan haber sonrası çoğu vatandaşvesorularına yanıt aramaya başladı.ve kendisi hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Dün gelen acı haberin ardından çoğu kişisorusunu araştırıyor. İmran Kılıç 1957 senesinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Liseye kadar Kahramanmaraş'ta kaldı. Üniversiteyi ise Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olarak bitirdi. Ardından iş hayatına birçok il ve ilçede müftülük görevinde bulundu. İdarecilik, yurtdışı görevleri, gazete yazarlığı, ve konuşmacı olarak birçok alanda kariyerini ilerletti. Ayrıca Arapça dilini de iyi bir şekilde konuşabiliyordu. Evli ve 3 çocuk babasıydı. AK Parti 27. Dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak görevine devam ediyordu. AKP Kahramanmaraş milletvekilliğini sürdürürken Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.İmran Kılıç'ın 18 Kasım 2021 günü hayata gözlerini yummasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi Twitter üzerinden paylaştı. Bu sebeple bir anda gündem konusu haline gelen ve sevenlerini oldukça üzen İmran Kılıç hakkında birçok konu merak edildi. Büyük şaşkınlığın ardından vatandaşlarvesorularına cevap aramaya başladı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Kovid-19 tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'nde yatıyordu. 18 Kasım Perşembe günü ise vefat ettiği sevenlerine duyuruldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak duyurdu. Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde; 'Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'Duyulan haberin ardından birçok kişi de yine Twitter üzerinden başsağlığı dileklerini duyurdu. İşte başsağlığı dileyen bazı isimler;TBMM Başkanı Mustafa Şentop; “Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”İletişim Başkanı Fahrettin Altun; “Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İmran Kılıç'ın vefat haberinden derin bir üzüntü duydum. Sayın Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağolsun.”AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; “Çok üzgünüz… Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.”