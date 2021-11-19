Balık Türleri Nelerdir?



Balık Ne Kadar Tüketilmeli?



Hangi Ayda Hangi Balık Yenir?



Ocak Ayında Tüketilecek Balıklar



Şubat Ayında Tüketilecek Balıklar



Mart Ayında Tüketilecek Balıklar



Nisan Ayında Tüketilecek Balıklar



Mayıs Ayında Tüketilecek Balıklar



Haziran Ayında Tüketilecek Balıklar



Temmuz Ayında Tüketilecek Balıklar



Ağustos Ayında Tüketilecek Balıklar



Eylül Ayında Tüketilecek Balıklar

Ekim Ayında Tüketilecek Balıklar



Kasım Ayında Tüketilecek Balıklar



Aralık Ayında Tüketilecek Balıklar



Balık Yerken Dikkat Edilmesi Gerekenler



, beslenme rutininde mutlaka bulunması gereken bir besindir. Çünkü içerisinde vücut için gerekli tüm vitamin ve mineralleri barındırır. Oldukça besleyicidir ve içerdiği omega asitleri, proteinler ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikronütrientlerin hepsini karşılar. Ancak her mevsimde ve ayda tüketilecek balık türü farklıdır. Peki? Sizler için hangi ayda hangi balıkların tüketilmesi gerektiğini yazdık.RingaSardalyaAteş balığıÇaça balığıKaridesDeniz tarağıKalamarIstakozİstiridyeSomonAlabalıkUskumruMezgitMorinaPisi balığıKömür balığıKefalKırlangıç balığıTatlı su çipurasıSağlıklı bir beslenme düzeni için haftada en az biri yağlı olmak üzere en az 2 porsiyon balık tüketilmelidir. Bir porsiyon balık 140 gram olmalıdır. Ancak bazı balıklarda ağır metallerin birikmesi nedeniyle tüketilebilecek maksimum miktarın sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Her hafta en az bir yağlı balık yemeniz önerilir. Yağlı balıklarda ağır metal birikimi çok azdır. Çoğu beyaz balık türü, ağır metal birikimi için güvenlidir. Metal birikimi sorunlarına neden olabilen beyaz balık türleri; doradlar, levrek, kalkan, saykodelik balıklar ve dikenli köpekbalıkları köpekbalığı olarak sayılabilir. Bu türler dışındaki beyaz balıklar da istenilen miktarda yenebilir. Köpekbalıkları ve merlinler de beyaz balık olsalar da bu balıkları yerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.Çocuklar, hamile kalmayı planlayan kadınlar, cıva içerdiğinden bu balıkları yemekten kaçınmalıdır. Diğer yetişkinler bu balıklardan haftada 1 porsiyondan fazlasını tüketmemelidir. Çocukların yemeleri gereken balık miktarı ve yiyebilecekleri balık türleri ile ilgili yukarıdaki tavsiyelere uymaları faydalıdır. Erkeklerin haftada 4 porsiyona kadar balık yemesinde bir sorun yok ama kız çocuklarında haftada 2 porsiyonu geçmemesi faydalı olabilir. Bunun nedeni, özellikle ergenlik döneminden sonra kızlarda yağ dokusunun artması, balıklardan alınan ağır metallerin bu yağ dokusunda birikmesidir. Ağır metallerin birikmesini önlemek için özellikle kız çocukları olmak üzere balık tüketimine dikkat edilmelidir.Paketleme ve soğuk zincir teknolojisinin gelişmesi sayesinde deniz ürünleri elde etmek daha kolay hale geldi. Ancak özellikle taze balık yerken hangi balığın mevsime ve aya uygun olduğunu bilmek önemlidir. Üreme, su sıcaklığı, göç gibi parametreler '?' sorusunun cevabını etkileyecektir. Mevsim balıklar için son derece önemli bir kriterdir. Bu nedenle, deniz ürünlerini yemeden önce balık mevsimi tablosuna bakın ve daha lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olabilecek uygun bir seçim yapın. Balık yemeden önce tabloyu kontrol etmeniz daha lezzetli ve besleyici balık yemenize yardımcı olacaktır.Ahtapot, alabalık, kalkan, hamsi, istavrit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, mercan, mürekkep, pisi balığı, tavuk balığı, torikAhtapot, alabalık, hamsi, istavrit, izmarit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığı, tavuk balığı, torikAhtapot, alabalık, istavrit, izmarit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığıAhtapot, alabalık, istavrit, izmarit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığıAhtapot, alabalık, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığıAhtapot, akya, alabalık, kırlangıç, kolyoz, kupes, mercan, mürekkep, orfoz, pisi, sardalya, trançaAhtapot, akya, alabalık, çipura, çinekop, kırlangıç, kolyoz, kupes, mercan, mürekkep, orfoz, pisi, sardalya, sinarit, trançaAhtapot, akya, alabalık, barbun, çipura, çinekop, kırlangıç, kılıç, kolyoz, kupes, lüfer, mercan, mürekkep, orfoz, palamut, pisi, sardalya, sinarit, trançaAhtapot, akya, alabalık, barbun, çipura, kırlangıç, kılıç, kolyoz, kupes, lüfer, mercan, melanur, mürekkep, orfoz, palamut, pisi, sardalya, sinarit, trançaAhtapot, akya, alabalık, barbun, dil, iskorpit, karagöz, kefal, kırlangıç, kolyoz, lüfer, mercan, melanur, mürekkep, orfoz, palamut, pisi, sardalya, sazan, torik, trança, uskumruAhtapot, alabalık, barbun, dil, hamsi, iskorpit, karagöz, kefal, kırlangıç, kolyoz, mercan, mürekkep, palamut, pisi, sardalya, sazan, tavuk balığı, turna, torik, uskumruAhtapot, alabalık, hamsi, iskorpit, kefal, kırlangıç, kolyoz, mercan, mürekkep, palamut, pisi, sardalya, tavuk balığı, turna, torikBalık yerken balığın taze olmasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle deniz ürünleri bilinen ve güvenilir yerlerden satın alınmalıdır. Satın aldığınız deniz ürünlerini buz veya soğuk suya koymaya özen gösterin. Alışverişten eve döndükten sonra balık hemen yenmezse satın alınan ürünü hemen buzdolabına koyun. Balık veya kabuklu deniz ürünleri suda saklanmamalıdır. Buzdolabından çıkarılan ve çözülen deniz ürünleri buzdolabına geri gönderilmemeli, yenmezse yenmeli veya atılmalıdır. Dondurulmuş deniz ürünleri satın alırken güvenilir markalar almaya özen göstermeli ve ambalaj üzerindeki raf ömrüne dikkat etmelisiniz. Deniz ürünleri beslemek gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Çiğ veya az pişmiş yenen kabuklu deniz ürünleri, norovirüs gibi belirli virüs türlerini içerebilir.Benzer şekilde bazı kabuklu deniz hayvanlarında da çeşitli toksinler bulunabilir. Bu gıdaları yemeye bağlı olarak bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı, uyuşukluk, nefes almada zorluk, hafıza kaybı, kafa karışıklığı vb. şikayetleri olan kişilerin en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekmektedir. Bazı kişilerin deniz ürünlerine alerjisi olabilir. Bu insanlar deniz ürünleri yediklerinde vücutlarında ciddi alerjik reaksiyonlar olabilir. Yüz şişmesi, nefes darlığı, hızlı kalp atışı, ciltte kaşıntı/döküntü ve diğer semptomlar şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır. Bu semptomları olan bir kişi epinefrin oto-enjektörü taşıyorsa hemen tedavi için kullanmalıdır.