Hangi Ayda Hangi Balık Yenir?
Balık, her hafta tüketilmesi gereken oldukça sağlıklı bir besindir. İçinde vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek Omega asitleri, proteinler ve mineraller bulundurur. Ancak her balık her zaman tüketilemez. Peki Hangi Ayda Hangi Balık Yenir?
Balık, beslenme rutininde mutlaka bulunması gereken bir besindir. Çünkü içerisinde vücut için gerekli tüm vitamin ve mineralleri barındırır. Oldukça besleyicidir ve içerdiği omega asitleri, proteinler ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikronütrientlerin hepsini karşılar. Ancak her mevsimde ve ayda tüketilecek balık türü farklıdır. Peki Hangi Ayda Hangi Balık Yenir? Sizler için hangi ayda hangi balıkların tüketilmesi gerektiğini yazdık.
Balık Türleri Nelerdir?
Ringa
Sardalya
Ateş balığı
Çaça balığı
Karides
Deniz tarağı
Kalamar
Istakoz
İstiridye
Somon
Alabalık
Uskumru
Mezgit
Morina
Pisi balığı
Kömür balığı
Kefal
Kırlangıç balığı
Tatlı su çipurası
Balık Ne Kadar Tüketilmeli?
Sağlıklı bir beslenme düzeni için haftada en az biri yağlı olmak üzere en az 2 porsiyon balık tüketilmelidir. Bir porsiyon balık 140 gram olmalıdır. Ancak bazı balıklarda ağır metallerin birikmesi nedeniyle tüketilebilecek maksimum miktarın sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Her hafta en az bir yağlı balık yemeniz önerilir. Yağlı balıklarda ağır metal birikimi çok azdır. Çoğu beyaz balık türü, ağır metal birikimi için güvenlidir. Metal birikimi sorunlarına neden olabilen beyaz balık türleri; doradlar, levrek, kalkan, saykodelik balıklar ve dikenli köpekbalıkları köpekbalığı olarak sayılabilir. Bu türler dışındaki beyaz balıklar da istenilen miktarda yenebilir. Köpekbalıkları ve merlinler de beyaz balık olsalar da bu balıkları yerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.
Çocuklar, hamile kalmayı planlayan kadınlar, cıva içerdiğinden bu balıkları yemekten kaçınmalıdır. Diğer yetişkinler bu balıklardan haftada 1 porsiyondan fazlasını tüketmemelidir. Çocukların yemeleri gereken balık miktarı ve yiyebilecekleri balık türleri ile ilgili yukarıdaki tavsiyelere uymaları faydalıdır. Erkeklerin haftada 4 porsiyona kadar balık yemesinde bir sorun yok ama kız çocuklarında haftada 2 porsiyonu geçmemesi faydalı olabilir. Bunun nedeni, özellikle ergenlik döneminden sonra kızlarda yağ dokusunun artması, balıklardan alınan ağır metallerin bu yağ dokusunda birikmesidir. Ağır metallerin birikmesini önlemek için özellikle kız çocukları olmak üzere balık tüketimine dikkat edilmelidir.
Hangi Ayda Hangi Balık Yenir?
Paketleme ve soğuk zincir teknolojisinin gelişmesi sayesinde deniz ürünleri elde etmek daha kolay hale geldi. Ancak özellikle taze balık yerken hangi balığın mevsime ve aya uygun olduğunu bilmek önemlidir. Üreme, su sıcaklığı, göç gibi parametreler 'Hangi balık ne zaman yenir?' sorusunun cevabını etkileyecektir. Mevsim balıklar için son derece önemli bir kriterdir. Bu nedenle, deniz ürünlerini yemeden önce balık mevsimi tablosuna bakın ve daha lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olabilecek uygun bir seçim yapın. Balık yemeden önce tabloyu kontrol etmeniz daha lezzetli ve besleyici balık yemenize yardımcı olacaktır.
Ocak Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, alabalık, kalkan, hamsi, istavrit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, mercan, mürekkep, pisi balığı, tavuk balığı, torik
Şubat Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, alabalık, hamsi, istavrit, izmarit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığı, tavuk balığı, torik
Mart Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, alabalık, istavrit, izmarit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığı
Nisan Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, alabalık, istavrit, izmarit, kalkan, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığı
Mayıs Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, alabalık, kefal, kırlangıç, kolyoz, levrek, mercan, mezgit, mürekkep, pisi balığı
Haziran Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, akya, alabalık, kırlangıç, kolyoz, kupes, mercan, mürekkep, orfoz, pisi, sardalya, trança
Temmuz Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, akya, alabalık, çipura, çinekop, kırlangıç, kolyoz, kupes, mercan, mürekkep, orfoz, pisi, sardalya, sinarit, trança
Ağustos Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, akya, alabalık, barbun, çipura, çinekop, kırlangıç, kılıç, kolyoz, kupes, lüfer, mercan, mürekkep, orfoz, palamut, pisi, sardalya, sinarit, trança
Eylül Ayında Tüketilecek BalıklarAhtapot, akya, alabalık, barbun, çipura, kırlangıç, kılıç, kolyoz, kupes, lüfer, mercan, melanur, mürekkep, orfoz, palamut, pisi, sardalya, sinarit, trança
Ekim Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, akya, alabalık, barbun, dil, iskorpit, karagöz, kefal, kırlangıç, kolyoz, lüfer, mercan, melanur, mürekkep, orfoz, palamut, pisi, sardalya, sazan, torik, trança, uskumru
Kasım Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, alabalık, barbun, dil, hamsi, iskorpit, karagöz, kefal, kırlangıç, kolyoz, mercan, mürekkep, palamut, pisi, sardalya, sazan, tavuk balığı, turna, torik, uskumru
Aralık Ayında Tüketilecek Balıklar
Ahtapot, alabalık, hamsi, iskorpit, kefal, kırlangıç, kolyoz, mercan, mürekkep, palamut, pisi, sardalya, tavuk balığı, turna, torik
Balık Yerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Balık yerken balığın taze olmasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle deniz ürünleri bilinen ve güvenilir yerlerden satın alınmalıdır. Satın aldığınız deniz ürünlerini buz veya soğuk suya koymaya özen gösterin. Alışverişten eve döndükten sonra balık hemen yenmezse satın alınan ürünü hemen buzdolabına koyun. Balık veya kabuklu deniz ürünleri suda saklanmamalıdır. Buzdolabından çıkarılan ve çözülen deniz ürünleri buzdolabına geri gönderilmemeli, yenmezse yenmeli veya atılmalıdır. Dondurulmuş deniz ürünleri satın alırken güvenilir markalar almaya özen göstermeli ve ambalaj üzerindeki raf ömrüne dikkat etmelisiniz. Deniz ürünleri beslemek gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Çiğ veya az pişmiş yenen kabuklu deniz ürünleri, norovirüs gibi belirli virüs türlerini içerebilir.
Benzer şekilde bazı kabuklu deniz hayvanlarında da çeşitli toksinler bulunabilir. Bu gıdaları yemeye bağlı olarak bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı, uyuşukluk, nefes almada zorluk, hafıza kaybı, kafa karışıklığı vb. şikayetleri olan kişilerin en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekmektedir. Bazı kişilerin deniz ürünlerine alerjisi olabilir. Bu insanlar deniz ürünleri yediklerinde vücutlarında ciddi alerjik reaksiyonlar olabilir. Yüz şişmesi, nefes darlığı, hızlı kalp atışı, ciltte kaşıntı/döküntü ve diğer semptomlar şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır. Bu semptomları olan bir kişi epinefrin oto-enjektörü taşıyorsa hemen tedavi için kullanmalıdır.