Erzurum'da şiddetli deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi

Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin merkezinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Köprüköy ve Hınıs ilçeleri arasındaki karayolu sarsıntı sonrası heyelan nedeniyle kapandı.Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü.Gelen bilgilere göre deprem kaynaklı can kaybı yok.