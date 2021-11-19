Erzurum'da şiddetli deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi
AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum'da sarsıntı nedeniyle Köprüköy-Hınıs karayolu ulaşıma kapatıldı. İşte heyelan nedeniyle kapatılan yoldan son dakika görüntüleri...
Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin merkezinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Köprüköy ve Hınıs ilçeleri arasındaki karayolu sarsıntı sonrası heyelan nedeniyle kapandı.
DEPREM HEYELANA NEDEN OLDU KARAYOLU KAPANDI
Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü.
Gelen bilgilere göre deprem kaynaklı can kaybı yok.