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Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 19 Kasım Cuma Namaz Vakitleri

Mübarek cuma gününün yeniden gelmesiyle çoğu kişi cuma namazı kaçta ve cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Birçok Müslüman tarafından beklenen cuma namazının gelmesiyle herkes hazırlıklara başladı. Peki, cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı vakitleri ne zaman? İşte 19 Kasım Cuma namazı vakitleri...

Ekleme: 19.11.2021 - 10:03 Güncelleme: 19.11.2021 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 19 Kasım Cuma Namaz Vakitleri
Cuma günün gelmesiyle birçok kişi Cuma namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Cuma günü yeniden geldi. Müminler tekrar bir araya gelecek ve namaz kılmanın verdiği huzuru yaşayacaklar. Tüm İslam aleminin iple çektiği mübarek Cuma gününün gelmesiyle çoğu kişi 19 Kasım Cuma namaz vakitleri ve Cuma namazı kaçta kılınacak sorularına cevap arıyor. 19 Kasım Cuma namaz vakitleri içi haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


19 Kasım Cuma Namaz Vakitleri


Mübarek Cuma gününün gelmesiyle beraber çoğu kişi cuma namaz vakitleri ne zaman ve 19 Kasım Cuma namaz vakitleri ne zaman sorularına cevap arıyor. Peygamber efendimiz tarafından Müslümanlar için faz kılındığı belirtilen Cuma namazı için islam alemi hazırlanmaya başladı. Vakti kaçırmadan zamanında yetişmek isteyen kişiler ise bu sebeple konu ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte 19 Kasım Cuma namazı vakitleri;

İSTANBUL: 12:54
ANKARA: 12:39
İZMİR: 13:02
ÇANAKKALE: 13.05
KÜTAHYA: 12.51
ŞANLIURFA: 12.16



Cuma Namazı Kaç Rekâttır?


Cuma namazı 10 rekâttan oluşur. Cuma namazı kaç rekât? Dört ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere ayrılır. Cuma namazının camide kılınması gerekir. İlk sünnet öğle namazına benzer bir şekilde kılınır. Sünnetten sonra ise imam minbere çıkar. Müezzin iç ezanı okur ve ardından imam kalkarak hutbeyi okumaya başlar. Hutbe için her hafta farklı bir konu seçilir. Bunun amacı dini konularda bilgi vermektir. Hutbeden sonra imam iki rekât namaz kıldırır. Daha sonra ise farzını kıldırır ve Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli okumaya başlar. Cumanın son sünnetinden sonra ise Cuma namazı tamamlanır.

Cuma Namazı Hükmü


Cuma namazı hükmü çoğu kişi tarafından merak edilir. Cuma namazı farz olması sebebiyle de oldukça araştırılır. Allah tarafından Cuma namazı şu şekilde buyurulmuştur; “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” Hz. Muhammed ise Cuma namazı hakkında şu sözleri söylemiştir; “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.”



Cuma Namazı En Az Kaç Kişiyle Kılınır?


Cuma namazının geçerli olması için cemaat gerekir. Bu sebeple çoğu kişi Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır sorusuna cevap arar. Cuma namazının kılınabilmesi için birçok farklı görüş ortaya atılır. İmamın dışında en az üç diyen Ebu Hanife ve İmam Muhammed dışında Ebu Yusuf ise iki kişinin bulunması gerektiğini söyler. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ise en az kırk kişi gerektiği belirtilir. HZ. Muhammed tarafından söylenildiği belirtilen haberlere göre en az dört kişi bulunan bir yerde Cuma namazı için gerekli olan kişi sayısı sağlanır. Bu sebeple Cuma namazı kılmak için en az gerekli olan kişi sayısı dörttür.

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