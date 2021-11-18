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Tapu Masrafı Nasıl Hesaplanır? Tapu Masrafı Ne Kadar? Tapu Masrafını Kim Öder?

Tapu masrafı çoğu kişide soru işareti yaratan işlemler arasında yer alıyor. Bu sebeple tapu masrafı ne kadar ve tapu masrafı nasıl hesaplanır soruları oldukça merak ediliyor. Peki, tapu masrafı ne kadar? Tapu masrafı nasıl hesaplanır? Tapu masrafını kim öder? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.11.2021 - 09:18 Güncelleme: 18.11.2021 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Tapu Masrafı Nasıl Hesaplanır? Tapu Masrafı Ne Kadar? Tapu Masrafını Kim Öder?
Tapu masrafı ev alım ve satım işlemlerini gerçekleştirecek herkesin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tapu masrafı nasıl hesaplanır ve tapu masrafı ne kadar soruları bu sebeple en çok merak edilenler arasındadır. Konut, işyeri, veya arsa satılıp alınacağında bu işlemler kafa karıştırıcı hale gelebiliyor. Çoğu kişi ödeyeceği miktarı önceden hesap edebilmek için tapu masrafları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yapılacak işlemleri önceden öğrenmek ve bütçenizi planlamak bu süreçte daha sağlıklı adımlar atmanızı sağlayacaktır. Sizde tapu masrafı ne kadar ve tapu masrafını kim öder sorularına cevap arıyorsanız haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Tapu Masrafı Nasıl Hesaplanır?


Tapu masrafı ev satın alma işlemlerinde çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple bu işlemleri yapacak olan herkes tapu masrafı nasıl hesaplanır ve tapu masrafı kim öder sorularını sorar. Ev alım satım işlemi yapılırken harç bedelinin emlak vergisinden fazla olması gerekir. Tapu dairesine sunulan belgelerin sayesinde hesaplanır. Her iki tarafın da tapu harcını ödemesi gerekir. Devir işlemi yapılan evin satış değerinin binde 20'si hesaplanmalıdır. Toplam binde 40 masraf alınarak bu masraf alıcı ve satıcı arasında paylaşılır. 100 bin TL olan bir evin satıldığı süreçte iki bin lira hem satıcı hem de alıcı tarafından ödenmelidir. Toplam 4 bin lira bu evin harç bedeli olur.




Arsa Tapu Masrafı Nasıl Hesaplanır?


Arsa alım satım işlemlerinde de aynı şekilde alıcı ve satıcıdan ayrı şekillerde ödeme alınır. Arsa tapu masrafı da binde 20 şeklinde hesaplanarak ödenir. 100 bin lira değerindeki bir arsanın tapu masrafı toplam 4 bin liradır. Bu masrafı alıcı ayrı satıcı ayrı öder. Bu sayı da kişi başı 2 bin TL'ye denk gelir.


Tapu Devir Masrafı Nedir?


Tapu devir masrafı bu işlemler arasında en yüksek tutarlı olandır. Devir harcı nasıl hesaplanır sorusu da bu sebeple oldukça merak edilir. Tapu devir masrafı satıcı tarafından tapu dairesine sunulan evin değerinin yüzde 2'si olarak hesaplanır. Devir işlemi uygulanırken tapu masrafına ayrıca bir de döner sermaye bedeli eklenir.




2021 Tapu Harcını Kim Öder?


Ev, arsa, konut, işyeri ve benzeri yerlerin satışı gerçekleştirilirken satıcı da alıcı da belli oranda harç öder. Bu harca ise tapu harcı denir. 2021 tapu harcı nasıl hesaplanır sorusu da bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasında yer alır. Tapu masrafı tapu dairesine sunulan değerin yüzde 4'ü olarak hesaplanır. Gayrimenkul tapu harç ücreti nereye yatırılır sorusu da bu işlemlerin ardından merak edilir. Ev, arsa veya iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine tapu harcı ödeyebilirsiniz. Veya başvuru yaptığınız tapu müdürlüğüne giderek anlaşmalı olan bankaları öğrenebilirsiniz. Bu bankalar aracılığıyla kolaylıkla ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
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