  • USD: 10,40 - 10,42
  • EURO: 11,76 - 11,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Naim Süleymanoğlu Kimdir? Naim Süleymanoğlu Ne Zaman Öldü? Naim Süleymanoğlu Hayatı

Naim Süleymanoğlu ölüm yıldönümü sebebiyle oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu neden öldü ve Naim Süleymanoğlu hayatı sık sık aratılan sorulardandır. peki, Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.11.2021 - 13:32 Güncelleme: 18.11.2021 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Naim Süleymanoğlu Kimdir? Naim Süleymanoğlu Ne Zaman Öldü? Naim Süleymanoğlu Hayatı
Naim Süleymanoğlu ölüm yıldönümü sebebiyle çoğu kişi tarafından yeniden gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Sevenleri tarafından ölüm yıldönümü sebebiyle anılan ünlü haltercinin hayatı da merak edilenler arasındadır. Naim Süleymanoğlu neden öldü ve Naim Süleymanoğlu kimdir soruları da bu sebeple sık sık aratılıyor. Aslen Bulgaristan Kırcaalili olan ve hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Naim Süleymanoğlu bütün dünya tarafından bilinen bir isimdir. Halter sporunda kırdığı rekorlar sayesinde en genç dünya rekortmeni unvanına layık görülmüştür. Bu sebeple Naim Süleymanoğlu kimdir ve Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı soruları sık sık aratılan konular arasındadır. Naim Süleymanoğlu hayatı hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Naim Süleymanoğlu Kimdir?


Naim Süleymanoğlu 9 yaşında haltere başlayarak hayatını bu spora adamış ve bu alanda rekorlar kırarak dünya çapında tanınmış ünlü isimler arasındadır. Naim Süleymanoğlu hayatı da etkileyici detaylar içermesi sebebiyle çoğu kişinin merak konusu oluyor. Naim Süleymanoğlu kimdir de ölüm yıldönümü sebebiyle yeniden aratılan konulardandır. Bulgaristan Kırcaali’de 23 Ocak 1967 senesinde dünyaya geldi. Haltere başlamasını ise kendisi şu şekilde aktarıyor; "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım." Naim Süleymanoğlu kilosu ve ağrılığına oranla oldukça ağır halterler kaldırması sebebiyle Cep Herkülü olarak da adlandırılıyor. Çoğu kişi Naim Süleymanoğlu’nu bu şekilde tanımaktadır. Naim Süleymanoğlu 15 yaşında katıldığı ve Brezilya’da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Böylece “En genç dünya rekortmeni” unvanını alarak dünya tarafından tanınan isimlerden biri haline gelmiştir.




Naim Süleymanoğlu Kaç Kilo Kaldırdı?


Hayat hikayesiyle sevenlerini büyüleyen Naim Süleymanoğlu sevenleri tarafından özlemle anılıyor. Bu sebeple Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı soruları oldukça merak ediliyor. Olimpiyatlar için 60 kg kategorisinde koparmada 145, 150,5 ve 152,5 kg kaldırdı. Silkmede ise 175, 188,5 ve 190 kg kaldırarak altı dünya rekoru kırdı. Dokuz olimpiyat rekoruna da imza atarak inanılmaz bir şekilde gündeme geldi. Türkiye için güreş dışında ilk altın madalya alan kişi ise Naim Süleymanoğlu’dur. Cep Herkülü lakabı ise 1983’teki birçok başarısının ardından Rekortmenlerin Turnuvası’nda takıldı.



Vücut Ağırlığının 3 Katını Kaldırdı


Naim Süleymanoğlu 1984 yılında silkme dalında oldukça büyük bir başarı elde ederek ağırlığının 3 katını kaldırmasıyla aylarca ve hatta yıllarca gündemden düşmedi. Bu sebeple günümüzde halen Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı soruları soruluyor. Naim Süleymanoğlu ayrıca Bulgaristan’da yaşayan Türklerin isimlerinin değiştirildiğini ve bu konuda yaşadığı zorlukları da anlatarak büyük ilgi çekmişti. Türklere yapılan bu haksızlığı duyurmak için özellikle çaba göstermişti.



Naim Süleymanoğlu Ne Zaman ve Neden Öldü?


Naim Süleymanoğlu’nun ölüm yıldönümünün ardından çoğu kişi Naim Süleymanoğlu neden öldü sorusunu merak etmeye başladı. Naim Süleymanoğlu 17 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği sebebiyle hayata veda etti.




İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi!
FETÖ elebaşının pedofili yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısında titredi amcasını suçladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 ay sonra 'İhalenin Enver Aysever'le bir ilgisi yok' dedi: Aysever davadan geri çekildi
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı belli oldu!
Numan Kurtulmuş'tan yeni asgari ücret açıklaması! Enflasyon oranı üzerinde...
Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
CHP'li Bandırma Belediyesi'nde tecavüz skandalı! 14 yaşındaki kız çocuğuna...
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret!
ABD'den korkunç itiraf! Ve kâbus senaryosu açıklandı
Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti
Hibe edilenleri geri alan Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi
Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Helalleşmeyi yürekten destekliyorum
Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...
Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
CHP’li Başkan milli serveti çürümeye terk etti
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit
Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!
KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL
Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek
SGK'dan çift maaş alabilmenin şartları...

SGK'dan çift maaş alabilmenin şartları...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol

Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih

Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih

Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir

Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir