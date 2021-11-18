Naim Süleymanoğlu Kimdir? Naim Süleymanoğlu Ne Zaman Öldü? Naim Süleymanoğlu Hayatı



Naim Süleymanoğlu Kimdir?

Naim Süleymanoğlu Kaç Kilo Kaldırdı?





Vücut Ağırlığının 3 Katını Kaldırdı





Naim Süleymanoğlu Ne Zaman ve Neden Öldü?

Naim Süleymanoğlu ölüm yıldönümü sebebiyle çoğu kişi tarafından yeniden gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Sevenleri tarafından ölüm yıldönümü sebebiyle anılan ünlü haltercinin hayatı da merak edilenler arasındadır.vesoruları da bu sebeple sık sık aratılıyor. Aslen Bulgaristan Kırcaalili olan ve hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Naim Süleymanoğlu bütün dünya tarafından bilinen bir isimdir. Halter sporunda kırdığı rekorlar sayesinde en genç dünya rekortmeni unvanına layık görülmüştür. Bu sebeplevesoruları sık sık aratılan konular arasındadır.hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Naim Süleymanoğlu 9 yaşında haltere başlayarak hayatını bu spora adamış ve bu alanda rekorlar kırarak dünya çapında tanınmış ünlü isimler arasındadır.da etkileyici detaylar içermesi sebebiyle çoğu kişinin merak konusu oluyor.de ölüm yıldönümü sebebiyle yeniden aratılan konulardandır. Bulgaristan Kırcaali’de 23 Ocak 1967 senesinde dünyaya geldi. Haltere başlamasını ise kendisi şu şekilde aktarıyor; "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım." Naim Süleymanoğlu kilosu ve ağrılığına oranla oldukça ağır halterler kaldırması sebebiyle Cep Herkülü olarak da adlandırılıyor. Çoğu kişi Naim Süleymanoğlu’nu bu şekilde tanımaktadır. Naim Süleymanoğlu 15 yaşında katıldığı ve Brezilya’da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Böylece “En genç dünya rekortmeni” unvanını alarak dünya tarafından tanınan isimlerden biri haline gelmiştir.Hayat hikayesiyle sevenlerini büyüleyen Naim Süleymanoğlu sevenleri tarafından özlemle anılıyor. Bu sebepleoruları oldukça merak ediliyor. Olimpiyatlar için 60 kg kategorisinde koparmada 145, 150,5 ve 152,5 kg kaldırdı. Silkmede ise 175, 188,5 ve 190 kg kaldırarak altı dünya rekoru kırdı. Dokuz olimpiyat rekoruna da imza atarak inanılmaz bir şekilde gündeme geldi. Türkiye için güreş dışında ilk altın madalya alan kişi ise Naim Süleymanoğlu’dur. Cep Herkülü lakabı ise 1983’teki birçok başarısının ardından Rekortmenlerin Turnuvası’nda takıldı.Naim Süleymanoğlu 1984 yılında silkme dalında oldukça büyük bir başarı elde ederek ağırlığının 3 katını kaldırmasıyla aylarca ve hatta yıllarca gündemden düşmedi. Bu sebeple günümüzde halensoruları soruluyor. Naim Süleymanoğlu ayrıca Bulgaristan’da yaşayan Türklerin isimlerinin değiştirildiğini ve bu konuda yaşadığı zorlukları da anlatarak büyük ilgi çekmişti. Türklere yapılan bu haksızlığı duyurmak için özellikle çaba göstermişti.Naim Süleymanoğlu’nun ölüm yıldönümünün ardından çoğu kişisorusunu merak etmeye başladı. Naim Süleymanoğlu 17 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği sebebiyle hayata veda etti.