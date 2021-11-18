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Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, şehit ağabeyine küfrettiği halde arka çıktığı İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın, Korkmaz Yiğit’i 3 milyon 750 bin dolar dolandırmasını görmezden geldi.

Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Ekleme: 18.11.2021 - 09:17 Güncelleme: 18.11.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Bingöl'de şehit ağabeyine küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın işadamı Korkmaz Yiğit'i yüzde 89'luk hissesi İBB'ye ait olan arazinin satışı için 3 milyon 750 bin dolar dolandırmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yiğit'in önce 21 Aralık 2020'de Türkkan'a, "Lütfü kardeşim seni 1985 yılında tanıdım. Bana 'düşünüp sana döneceğim' demiştin ama dönmedin" yazdığı bir mail attığı öğrenildi.

AKŞENER'E MAİL ATTI

Türkkan'dan cevap alamayan Yiğit'in, bu kez 6 Mayıs 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir mail atarak durumu anlattığı ortaya çıktı. İşadamı Yiğit, aynı gün TBMM'ye de gereğinin yapılması için dilekçe yolladı. Yiğit dilekçesinde milletvekili Türkkan'a avukatı aracılığıyla para vermesine rağmen hisseyi alamadığını, Türkkan'ın kendisine kaba bir şekilde "Üstüne su iç" dediğini ifade etti



'BUNUN ADI YAĞMA'

Yiğit, yaşadığı dolandırıcılık vakasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 6 Mayıs'ta yazdığı mailde şöyle anlattı: "İnsan, onuru ve şerefi için yaşar.

Size sadece partiniz milletvekili olan Lütfü Türkkan'ın yaptığını, arazimin tapusunu vermediği gibi ödediğim paramı da vermeyişini ve bu paramı her ne kadar avukatımdan almış ise de bunu avukatımı korkutarak, baskı ile aldığını ve bunun da hukuktaki adının yağma olduğunu ve bunu bilmeniz gerektiğini düşündüğümü, bunun için de sizin sağduyunuza, sizin milletin bütün sorunlarıyla uğraşan iradenize benim sorunumla da uğraşacağınız inancı ve dileğiyle yazıyorum."

İYİ Parti lideri Akşener, Türkkan'ın işadamını nasıl dolandırdığını anlatan maile rağmen, tıpkı şehit ağabeyine küfretmesinin ardından İYİ Partili Türkkan'a arka çıktığı gibi, dolandırıcılık olayını da görmezden geldiği ve Türkkan'ın dolandırıcılığına sessiz kaldığı ortaya çıktı.



3 MİLYON 750 BİN DOLAR DOLANDIRDI

Geçen yıl yaşanan dolandırıcılık olayında işadamı Korkmaz Yiğit, Beşiktaş Ulus'taki 4 milyon 500 bin dolarlık arazide hissesi bulunan Lütfü Türkkan ile araziyi satın almak için anlaşıp yüzde 11'lik hisse için Türkkan'a 750 bin dolar ödedi.



Arazinin İBB'ye ait olan geri kalanı için de avukatı Harun Tavşancıl aracılığıyla Türkkan'a 3 milyon 750 bin ödedi ancak tapuyu alamadı. Yiğit, "Lütfü Türkkan beni tehdit etti, ben de korkup parayı verdim" diyen avukatı ile Türkkan hakkında "Dolandırıcılık", "Zimmet" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu.


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