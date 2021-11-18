  • USD: 10,70 - 10,72
  • EURO: 12,12 - 12,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KADES uygulamasına uluslararası ödül!

İçişleri Bakanlığı, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde KADES uygulamasına ödül verildiğini, ödülün Bakan Soylu'ya takdim edildiğini duyurdu

Ekleme: 18.11.2021 - 22:35 Güncelleme: 18.11.2021 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
KADES uygulamasına uluslararası ödül!
İtalyan Parlamentosunun üst kanadı Senatonun kütüphanesinde düzenlenen törene Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük katıldı.

PAM tarafından, İçişleri Bakanlığınca kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan KADES'e 'yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele' kapsamında verilen ödülü, Bakan Soylu düzenlenen törenle aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, ödül töreninden sonra Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:


'Akdeniz ülkelerinin parlamentolarından oluşan Akdeniz Asamblesi, bugün özellikle aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik önlemleri içeren ülkelere ve onların izlenmesinden elde edilen sonuçlara yönelik bir ödül verdiler. 7 ülkeye çeşitli dallarda ödül verdiler. Türkiye de bu dallardan bir tanesi olan ve mobil uygulama olan KADES yani 'kadına şiddete karşı destek hattı' olarak nitelendirdiğimiz KADES'ten ödülünü almış oldu.'

Akdeniz ülkelerinin bu konudaki tecrübelerini paylaştığını belirten Soylu, 'Yaklaşık 2 milyon 780 bin kadın, şu ana kadar KADES uygulamasını telefonuna indirdi. Yaklaşık şu ana kadar da 248 bin ihbar geldi. Bunun 248 binine de gidildi, 138 binini hakikaten kadına yönelik ve aile içi şiddete yönelik, şiddete ait ihbardı ve buna müdahale edildi. Elbette ki bütün bunları, bu uygulamanın nasıl olduğunu paylaştık. Türkiye'de 5 resmi dilde bu uygulama devam ediyor.' diye konuştu.



'2019'DAN BUGÜNE KADAR 308 BİN KOLLUK BİRİMİMİZE EĞİTİM VERİLDİ'

Aile, adalet, içişleri, sağlık, milli eğitim bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla beraber 75 maddelik eylem planını 2019'da yürürlüğe koyduklarını dile getiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

'İllerde valilerin başkanlığında izleme ve müdahale komisyonunun oluştuğunu, bazı ilçelerde de bunun yapıldığını, yine bu bakanlıklarla müteşekkil ortak bir izleme komitesinin Ankara'da kurulduğunu ve takip edildiğini belirttik. Bin 102 polis merkezinde ve jandarmada aile içi şiddete ve kadına karşı şiddete yönelik suçları önleme büro amirliklerinin kurulduğunu, 2019'dan bugüne kadar 308 bin kolluk birimimize sadece bu konuda eğitim verdiğimizi ve bu eğitimleri sürekli olarak güncellediğimizi söyledik.

Bütün acil hatlar, 112'de toplandı, 112'de çalışanlar da bu konudaki farkındalığı artıracak eğitimler yaptığımızı, İçişleri Bakanlığı bünyesinde teknolojisi çok güçlü elektronik kelepçe merkezi kurduğumuzu ve diğer bakanlıklarımızla da bu entegrasyonu sağladığımızı, bu kelepçe merkezinde de şüpheliyi elektronik kelepçeyle, mağduru da bir verici cihazla takip ettiğimizi, lokasyon belirlendiğini, birbirine yaklaştıkları anda müdahale edildiğini ve çok başarılı, takdir edilen bir altyapıyla takip edildiğini, şu ana kadar 1000'e yakın elektronik kelepçe izlemesi yapıldığını, şu anda da 278'e yakın elektronik kelepçe izlemesinin cari olarak devam ettiğini burada ifade ettik.'

'KADINA KARŞI ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇUDUR'

Soylu, kadına yönelik ve aile içi şiddetin küresel bir sorun olduğunu söyledi. Soylu, şöyle konuştu:

'İllerde valilerin başkanlığında izleme ve müdahale komisyonunun oluştuğunu, bazı ilçelerde de bunun yapıldığını, yine bu bakanlıklarla müteşekkil ortak bir izleme komitesinin Ankara'da kurulduğunu ve takip edildiğini belirttik. Bin 102 polis merkezinde ve jandarmada aile içi şiddete ve kadına karşı şiddete yönelik suçları önleme büro amirliklerinin kurulduğunu, 2019'dan bugüne kadar 308 bin kolluk birimimize sadece bu konuda eğitim verdiğimizi ve bu eğitimleri sürekli olarak güncellediğimizi söyledik.

Bütün acil hatlar, 112'de toplandı, 112'de çalışanlar da bu konudaki farkındalığı artıracak eğitimler yaptığımızı, İçişleri Bakanlığı bünyesinde teknolojisi çok güçlü elektronik kelepçe merkezi kurduğumuzu ve diğer bakanlıklarımızla da bu entegrasyonu sağladığımızı, bu kelepçe merkezinde de şüpheliyi elektronik kelepçeyle, mağduru da bir verici cihazla takip ettiğimizi, lokasyon belirlendiğini, birbirine yaklaştıkları anda müdahale edildiğini ve çok başarılı, takdir edilen bir altyapıyla takip edildiğini, şu ana kadar 1000'e yakın elektronik kelepçe izlemesi yapıldığını, şu anda da 278'e yakın elektronik kelepçe izlemesinin cari olarak devam ettiğini burada ifade ettik.'

'KADINA KARŞI ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇUDUR'

Soylu, kadına yönelik ve aile içi şiddetin küresel bir sorun olduğunu söyledi. Soylu, şöyle konuştu:

'Türkiye'de 2019'daki ölümlerle yani aile içi ve kadına şiddetten kaynaklanan ölümlerle, 2021'deki ölümlerle karşılaştırdığımızda bu yıl ölümlerin azıldığını görüyoruz. Geçen yılın da şu anda altındayız. Geçen yıl 267 idi, şu an 251 civarında. Tabii bizim için 1 sayısı da büyük, biz bunu da kabul edemeyiz. Ancak 2018'den itibaren, bir 2011'de düzgün bir yasa çıktı. Ve bu yasayla hakikaten Türkiye gerekli tüm tedbirlerini aldı. Sadece kendi bakanlığımızla ilgili değil, tüm bakanlıklarla ilgili adım atıldı. 2019'da bir eylem planı başlatıldı.'

Salgın gelmeden önce tüm kurumların tedbirlerini alarak sahada olduğunu, Kovid-19'un oluşturduğu şiddetin daha fazla artmasına yönelik engellemenin oluştuğu bir dönemi yaşadıklarını belirten Soylu, şunları ifade etti:

'Biz de onlar kadar artmadığı gözüküyor ama diğer ülkelerde travmatik bir artışın olduğunu başka ülkeler de paylaştı ama değil artış, biz aile içi şiddette ve kadına karşı şiddetteki bir artışı bile kabul edebilecek durumda değiliz.

Şöyle bir mantığı hep birlikte oluşturmalıyız; kadını güçsüz görüp, ona şiddet oluşturanlara karşı hukuki altyapımızla, bütün devlet gücümüzle, teknolojik altyapımızla mücadele ettiğimizi ve kadının yanında olduğumuzu, kadına şiddet uygulayanların tamamen karşısında olduğumuzu ve hesabını soracağımızı bilen bir zihniyeti, herkesin kafasına yerleştirene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.'
İmamoğlu ve Yavaş sorusu! Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında itiraf!
TBMM'de AK Partili Özkan ile HDP'li Beştaş arasında 'Kürtçe' tartışması
Ankara'da bir apartmanda patlama meydana geldi!
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti
Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile askeri anlaşmayı onayladı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor
CHP'lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na HDP'li Demirtaş'tan destek geldi: Tarihi bir adımdır
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! 18 Kasım 2021 vaka ve vefat rakamları.
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Dolaşmanıza gerek yok CHP'nin kapısına kilit vurun daha iyi
İngiltere Avam Kamarası Başkanı Hoyle'dan Boris Johnson’a sert tepki: Yerine otur burada yetkili benim!
Türkiye'den son dakika NAVTEX kararı
Korkutan açıklama: Düzce depremi büyük Marmara depremi için uyarıcı
Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na zor sorular! CHP liderinin helalleşelim sözlerine sert tepki
AK Partili Ömer Çelik: Yunanistan zulmediyor dünya susuyor
Sınırda askerlerden Tinder skandalı! Aç susuz bekleyen göçmenleri hiçe saydılar...
İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi!
FETÖ elebaşının pedofili yeğeni Selahaddin Gülen hakim karşısında titredi amcasını suçladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 ay sonra 'İhalenin Enver Aysever'le bir ilgisi yok' dedi: Aysever davadan geri çekildi
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı belli oldu!
SGK'dan çift maaş alabilmenin şartları...

SGK'dan çift maaş alabilmenin şartları...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İşte okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek yol

Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme olayında flaş gelişme: Biri almış götürmüş...

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih

Türksat 5B’nin üretimi tamamlandı: İşte uzaya gönderileceği tarih

Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir

Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir