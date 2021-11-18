EYT Yasası Ne Zaman Çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Yasa Çıktı Mı?
EYT yasası son zamanlarda sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. EYT yasası ne zaman çıkacak ve EYT yasası nedir soruları bu sebeple oldukça araştırılan konular arasındadır. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT yasası nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler...
EYT yasası son zamanlarda sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Bu sebeple çoğu vatandaş EYT yasası ne zaman çıkacak ve EYS yasası nedir sorularına cevap arıyor. EYT yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen kararlar sebebiyle oldukça konuşulmaya başladı. Bakanlıktan gelen açıklamayla beraber haberlerde yer alan bazı eksik bilgiler tamamlandı. Bu sebeple 2021 EYT yasası çıkacak mı ve EYT yasası ne zaman çıkacak soruları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT yasası bakanlık tarafından açıklamayla beraber tekrar gündeme geldi. Bu sebeple EYT yasası ne zaman çıkacak ve EYT yasası çıkacak mı soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor. Bakanlık EYT yasasıyla alakalı olarak haberlerde bazı eksiklikler bulunduğunu belirterek tamamlayıcı açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde;
'Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.'
EYT Nedir?
Emeklilik isteyen çoğu vatandaş maaşında kesintiler yaşıyor. EYT nedir ise bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasındadır. Prim ve sigortalılık sürecinde herhangi bir sıkıntısı olmayan ve bu süreçleri tamamlayan kişiler yaşları sebebiyle emekli olmak konusunda sıkıntı çekiyor. Bu kişilere ise emeklilikte yaşa takılanlar ifadesi kullanılıyor.
EYT İçin Yeni Formüller
Emeklilikte yaş sebebiyle sorun yaşayan kişiler EYT'li kişiler olarak adlandırılıyor. 2008 senesinde alınan kararla beraber kadın ve erekler arasında bulunan prim günü 7200'e çıktı. Emeklilik yaşı ise erkekler ve kadınlarda sırasıyla 60 ve 58 olarak belirlendi. EYT ilk olarak 8 Eylül 1999 tarihinde gündeme geldi. EYT yasasından önce ise yaş kriteri olmadan gerekli şartları sağlayan kişiler emekli olma hakkı kazanabiliyordu. Fakat 8 Eylül 1999 tarihiyle beraber prim gün sayısı ve sigortalılık şartları sağlansa bile yaş sınırına takılan kişiler emeklilik koşulunu sağlayamadı. Emeklilik için istenen sigortalılık kadınlar ve erkekler için sırasıyla 20 ve 20 yıl olarak belirlendi. Prim ödemesi ise iki cinsiyet için 5000 gün olarak açıklandı. Yaş kriteri bulunmadan önce 20 yaşında sigortası başlayan bir kişi 40 veya 45 yaşında emekli olabiliyordu.
EYT Yasası Kimleri Kapsıyor?
EYT yasası 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdi. Bu sebeple yaş şartını karşılamayan kişilerin emekli olma hakkı için bazı modeller üretildi. Bu sebeple EYT yasası kimleri kapsıyor sorusu oldukça merak edildi. EYT yasası emeklilik süreci için gerekli olan prim günü ve sigortalılık süresini dolduran fakat yaş sınırına takılarak emekli olmayan kişileri kapsıyor.
EYT Son Durum Ne?
EYT yasası için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler çıkarılıyor. Bu sebeple EYT yasası ne zaman çıkacak sorusu da gündemde yerini almış durumda. Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra bir karara varılacak.