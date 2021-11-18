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Dil Yarası Nasıl Geçer? Dil Yarasına Ne İyi Gelir?

Dil yarası hemen hemen herkesin başına gelebilecek en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Dil yaralarının oluşmasına neden olan pek çok etken vardır. Peki Dil Yarası Nasıl Geçer? Dil Yarasına Ne İyi Gelir? İşte dil yarasını geçiren doğal yöntemler…

Ekleme: 18.11.2021 - 15:46 Güncelleme: 18.11.2021 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Dil Yarası Nasıl Geçer? Dil Yarasına Ne İyi Gelir?
Dil, ağızdaki önemli yapılardan biridir ve vücuttaki en güçlü kaslardan biri olarak tanımlanır. Dilin sağlıklı yapısını korumak, tat alma, konuşma, çiğneme ve yutma gibi önemli fonksiyonların bir parçası olan yaşam kalitesi için önemlidir. Dil yarası, ağrılı olduklarında günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Dil yarası da birçok sistemik hastalığın belirtilerinden biridir. Peki Dil Yarası Nasıl Geçer? Dil Yarasına Ne İyi Gelir?

Dildeki lezyonlar genellikle iyi huyludur ve çabuk iyileşebilir. Basit yaraları tedavi ederken doğal yöntemlerden ve gargaralardan faydalanabilirsiniz. Ancak dil yarası 14 gün içinde doğal olarak iyileşmezse bir kulak burun boğaz uzmanı veya diş hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Dildeki kalıcı lezyonları dil kanserine kadar uzanan geniş bir çerçevede değerlendirin.

Dil Yarası Neden Olur?


-Dili ısırma
-Diş çürüklerinin açtığı yaralar
-Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içecek tüketmek
-Dildeki mantarlar
-Aşırı baharatlı yemekler yemek
-Dile bakteri ve virüs bulaşması
-Diş ipini yanlış kullanmak
-Hastalıkların etkisi
-Zararlı alışkanlıklar
-İlaçların yan etkileri

Dil Yarası Nasıl Geçer? Dil Yarasına Ne İyi Gelir?

Dil Yarası Nasıl Geçer?


Artık dil ağrısının temel nedenlerini anladığımıza göre, daha önemli kısma geçelim, dil yaraları nasıl iyileşir ve dil yaralarına ne iyi gelir sorularına cevap arayalım. Aşağıdaki yöntemler değerlendirilerek bu sorun daha kısa sürede çözülebilir.

Şalgam Suyu

Turp suyu antibakteriyel etkiye sahip doğal malzemelerden biridir. Bu işlevi sayesinde dil yaralarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Bulabildiğiniz en doğal turp suyunu alın ve ağzınızda daha uzun süre tutun ve yudumlayın. Tadını beğenmiyorsanız turp suyu içmek zorunda değilsiniz. Dildeki yara ile çok temas edecek şekilde ağzınızı çalkalamanız yeterlidir.

Kabartma Tozu

Bir paket kabartma tozu küçük bir kaseye veya tabağa aktarın. Azar azar ılık su ekleyin ve macun kıvamında bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bu karışımı dildeki yaraya sürün, yutmadan önce 1 dakika bekleyin. Ardından ağzınızı ılık suyla çalkalayın. Bu uygulama dildeki yaranın neden olduğu ağrı ve acıyı ortadan kaldıracaktır.

Bal

Bal, antibakteriyel özelliğinden dolayı iltihaplı bölgeyi iyileştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yatıştırıcı özelliğinden dolayı ağrıyı kısa sürede giderebilir. Bunun için tek yapmanız gereken 1 tatlı kaşığı kuru üzümü dilinizdeki yaranın üzerine koyup yaklaşık 1 dakika bu şekilde beklemek. Dil yaralarını kısa sürede iyileştirmek için günde 3 kez kullanın.

Dil Yarası Nasıl Geçer? Dil Yarasına Ne İyi Gelir?

Lavanta Yağı

Lavanta yağı iltihaplı bölge üzerinde çok etkili olduğu için dil iltihabından kaynaklanan yaraları hızla iyileştirmek için en etkili isimlerden biridir. 4-5 damla lavanta yağını (bir aktardan veya doğal ürünler satan bir marketten alabilirsiniz) bir bardak suya koyun ve karıştırın. Bu karışımla ağzınızı çalkalayın. Durularken, karışımın yaralı bölgeye, özellikle de dile temas ettiğinden emin olun. Çok geçmeden, ağrıyan dilin neden olduğu ağrı ve ağrıların azaldığını göreceksiniz.

Karbonat

Birçok yönden birbirinin yerine kullanılabilen karbonat ve kabartma tozu burada da kullanılmaktadır. Yukarıda açıkladığımız gibi 1 tatlı kaşığı karbonatı suyla karıştırıp macun haline getirip yaraya uygulayabilir ve 1 dakika sonra durulayabilirsiniz. Karbonat da tıpkı kabartma tozu gibi iltihap önleyici özelliklere sahip olduğundan dildeki yaraların neden olduğu ağrı ve acıyı azaltacak ve iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Tuz

Dil yarası söz konusu olduğunda tuz aslında en temel malzemelerden biridir. 1 tatlı kaşığı tuzu silmek için bir bardak içme suyuna ekleyin ve karıştırdıktan sonra bu tuzlu su karışımı ile özellikle dildeki yara bölgesinde ağzınızı çalkalayın. Bu sadece ağrıyı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda ağrıyan dilinizin daha kısa sürede iyileşmesine de yardımcı olur.
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