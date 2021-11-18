32. Hafta Çalışabilir Raporu Nasıl Alınır? 32. Hafta Çalışabilir Raporu Aldıktan sonra Rapor Alınır Mı?

32. Hafta Çalışabilir Raporu Nasıl Alınır?





32. Hafta Çalışabilir Raporu Alınmazsa Ne Olur?

Hamilelik sürecinde çalışmaya devam eden çoğu kişivesorularına cevap arar. Anne olmak isteyen ve bu süreçte olan çoğu kişi 32. Haftada doğum iznine çıkarak işine devam etmeyebilir. Fakat bu işlem için doktor tarafından verilecek bir rapor alınması gereklidir. Bu sebeplevesoruları oldukça araştırılıyor.ve daha birçok sorunun cevabı için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Hamilelik sürecinde çalışan kişilere kanun tarafından birçok kolaylık sunuluyor. Bu kişilerin doğum izni alabilmek için bazı belge ve raporlara ihtiyacı bulunur. Bu sebeple sık sık 32.vesoruları sorulmaktadır. Hamilelik sürecinde iki çocuk veya daha fazlası bekleniyorsa doğum öncesinde bulunan izine bir süre daha ekleme yapılır. Normalde hamilelikte 8 haftalık bir izin süresi bulunuyorken ikiz veya üçüz bebeklerde bu süre 10 haftaya kadar çıkabilir. Doktor tarafından izin alındığı sürece kişiler bu izni kullanmayabilir. Doğum öncesi son 3 haftaya kadar çalışma imkânları bulunabilir. Bu sebeple doğum öncesi verilen izinler doğum sonrası süreye eklenebilir.Hamilelik süreci bittikten sonra çoğu kişi ücretsiz izin alıp alamayacağını da merak ediyor. Toplam 16 hafta süren izinden sonra eğer kişi isterse 1 senelik ücretsiz izin alma hakkına sahip olur. Doğum sonrasında nöbet tutma süresi 6 ayken şimdilerde bu süre 12 aya çıkarıldı. Emzirme için de kadınlara büyük kolaylıklar sağlanır. 6 ay boyunca günlük olarak 3 saat süt iznine sahip olurlar. Diğer altı aylık süreçte ise günlük olarak 1,5 saat süt izni verilir. Bu izinler iş saatleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca izinlerin hangi saatler aralığında kullanılacağı da anneler tarafından belirlenir. Yasal haklar arasında bulunan bu izin için bazı belge ve raporların sunulması gereklidir. 32. Haftaya gelindiğinde doktorunuzdan bir rapor almanız gerekir. Bu raporu onaylattıktan sonra ise işyerinize teslim etmeniz gerekiyor. Onaylatma işlemini bağlı olunan SSK hastanelerinden veya polikliniklerden onaylatabilirsiniz.Çoğu kişi hamilelik sürecindeki yasal haklarını merak eder. Bu süreç boyunca en çok araştırılan konular arasında dasorusudur. 32. Hafta dolduğunda eğer bu raporu almazsanız raporsuz geçirilen günler boyunca annelik ödeneğinden kesilmeler yaşanır. Bu sebeple analık ödeneği almak için 32. haftadan sonra gecikmeden raporunuzu teslim etmeniz gerekir.sorusuna da cevap arayan birçok kişi bulunuyor. 2021 yılında doğum izni için ödenen miktar 38 lira 15 kuruştur. 2020 yılında ise bu sayı 31 lira 96 kuruş olarak belirlenmişti.