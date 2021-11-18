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19 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulması: Sınavlara hazır olun!

Boğa burcundaki Ay Tutulması 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Ay tutulması hepimizin hayatını hem olumlu hem de olumsuz şekilde etkileyecek. Peki Boğa Burcundaki Ay Tutulmasının etkileri ne olacak? İşte 19 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulması etkileri…

19 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulması: Sınavlara hazır olun!
Ekleme: 18.11.2021 - 12:59 Güncelleme: 18.11.2021 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
19 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulması: Sınavlara hazır olun!
Ay tutulmaları gökyüzündeki en önemli olaylardan biridir. 19 Kasım Cuma günü Boğa burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Boğa-Akrep aksına geçen tutulmalar, önümüzdeki uzun bir süreyi etkisi alacak. 19 Kasım Cuma Boğa burcundaki Ay Tutulması, önümüzdeki 2 yıl boyunca pek çok sınavdan geçmemize neden olacak. Yeni başlangıçlar ve hızlı bitişler bu süreçte bizi etkisi altına alacak. 19 Kasım Cuma günü yaşayacağımız etkiler ise, bu tutulmanın hayatımızdaki etkisini gösteren kısa bir özet gibi olacak. Sizler için 19 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulması etkilerini yazdım. İşte 19 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulması etkileri

Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulması 19 Kasım Cuma günü saat 11.58'de gerçekleşecek. Bu Ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşeceği için doğa olayları ve toprakla ilgili sorunları tetikleyebilir. Bu tutulmadan önce yaşanan gezegen etkileşimleri önümüzdeki süreçte yeni bir başlangıç yapmamıza yol açacak sürpriz gelişmeler yaşamamıza sebep olabilir.

19 Kasım Cuma Boğa burcundaki Ay Tutulması

Boğa burcunda yaşanan Ay Tutulması oldukça kuvvetli etkilere sahip olacak. Önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşecek Ay Tutulması, Boğa-Akrep aksında gerçekleşeceği için etkilerini sert bir biçimde hissedebiliriz. Bu süreçte ardı arkası kesilmeyen sorunlarla karşılaşabiliriz. Hem güvenimizin hem de irademizin sınandığı sınavlardan geçebiliriz.

Bu tutulmada özellikle maddiyat odaklı düşünebiliriz. Kendimizi maddi anlamda güvende hissetmediğimiz için sürekli farklı planlar kafamızda dönüp durabilir. Somut değerler bizim için daha önemli olacaktır. Olaylar manevi ya da duygusal olarak yaklaşmakta zorlanabiliriz.

Boğa burcu, güven ve sadakat odaklıdır. Bu nedenle ikili ilişkilerimizde bilinç dışı olarak sürekli karşımızdaki kişileri güven testinden geçirebiliriz. Açık aramak ya da hata kollamak ilişkilerde sorunlar yaşamamıza neden olabilir. Bu dönüşüm rüzgarında elimizden kaçanlara üzülmek yerine, bizimle olan ve bize ait olanlara odaklanmalıyız. Hem ikili ilişkilerde hem de maddi dünyada kendimizi elimizdekilerle mutlu etmeliyiz. Gerçekçiliğimizi kaybetmeden çözüm odaklı olmalı ve mutsuzluk bataklığına batmamalıyız.

Tüm dünyayı etkileyecek olan Boğa burcundaki Ay Tutulması maddi krizler ve yeryüzü olaylarını tetikleyebilir. Depremler ve döviz kurlarının tavan yapması, çözülemeyecek sorunları gün yüzüne çıkarabilir. Dünya genelinde bir dönüşüm yaşanabilir. Bu süreçte ortaya çıkan her sorunun çözülmesi uzun zaman alacaktır. Özellikle deprem gibi yeryüzü olayları, ileride yaşanacak daha büyük kötülüklerin habercisi niteliğinde olabilir. Önlem almak zor olsa da hazırlıklı olunmalı!

19 Kasım Cuma Boğa burcundaki Ay Tutulması

Peki Ay Tutulmasında Ne Yapılmalı?


Ay tutulması zamanlarını kendimize ayırmak, dua ve meditasyon gibi iç huzurumuzu arttıracak şeylere yoğunlaşmak hepimize iyi gelecektir. Yeni şeyler denemek ya da yeni başlangıçlar yapmak hata yapmamıza yol açabilir. Ancak tutulma zamanlarında yapılan hatalar hepimiz için iyi bir ders olduğundan bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

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