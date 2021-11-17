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Yüzyılın en uzun tam Ay tutulması gerçekleşecek

Dünya, önümüzdeki cuma günü, son yüzyılın en uzun tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulmasına tanık olacak.

Ekleme: 17.11.2021 - 11:43 Güncelleme: 17.11.2021 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Yüzyılın en uzun tam Ay tutulması gerçekleşecekBu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölgesi içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma, 18 Kasım ile 19 Kasım arasında gerçekleşecek.

3 BUÇUK SAAT SÜRECEK

3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek Ay tutulması, son yüzyılın en uzunu olarak kayıtlara geçecek.

Ayrıca bu süre, son 6 yüzyılın da en uzun parçalı Ay tutulması olacak. Daha önceki en uzun süren tutulma 2018'de gerçekleşmiş ve 1 saat 43 dakika sürmüştü.

AY TUTULMASI NERELERDEN İZLENEBİLECEK

Türkiye'den izlenemeyecek olan tam Ay tutulması, en net şekilde Kuzey Amerika ülkelerinden takip edilebilecek.

Kuzey Amerika'da Güneş doğumundan önce kalkanlar, bu tarihi anı en iyi şekilde gözlemleyebilecek.

Ayrıca Batı Amerika'da yaşayanlar, yine Güneş doğumundan önce Ay tutulmasının en karanlık haline şahitlik edebilecek.

Tam Ay tutulması; Alaska, Pasifik Okyanusu, Yeni Zelanda, Batı Avrupa ve Doğu Avustralya ile Japonya‘dan izlenebilecek.


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