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Tereyağı Faydaları Nelerdir? Tereyağı Sağlıklı Mı?

Tereyağı sağlığa olan faydaları sebebiyle çoğu uzman tarafında önerilen besinler arasında yer alır. Tereyağı faydaları ve tereyağı sağlıklı mı soruları bu sebeple oldukça merak ediliyor. Peki, tereyağı faydaları nelerdir? Tereyağı sağlıklı mı? Tereyağı zararları nelerdir? Tereyağı kalori değeri ve diğer merak edilenler...

Ekleme: 16.11.2021 - 09:39 Güncelleme: 16.11.2021 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Tereyağı Faydaları Nelerdir? Tereyağı Sağlıklı Mı?
Tereyağı faydaları sebebiyle uzmanlar tarafından öneriliyor. Yemeklere ve birçok tarife verdiği lezzet sayesinde tüm dünyanın vazgeçilmez ürünlerinden biri haline gelmiştir. Aşırı tüketimi sonucunda tereyağı zararları da ortaya çıkabilir. Bu sebeple tükettiğiniz miktara dikkat etmek sağlığınız açısından çok daha faydalı olacaktır. Tereyağı faydaları nelerdir ve tereyağı sağlıklı mı soruları da bu sebeple oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Tereyağı faydaları ve tereyağı hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Tereyağı Faydaları Nelerdir?


Tereyağı faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Bütün öğünlerde lezzetiyle kendine yer bulan tereyağını dikkatli bir şekilde tüketmemiz dikkat etmemiz gereken noktalar arasında yer alıyor. Tereyağı sağlıklı mı? Sınırlı miktarlarda tüketildiğinde sağlığa olan faydalarıyla çoğu uzmanın önerdiği ürünlerdendir. Yağda çözüşen vitaminlerin alımını gerçekleştirmeye yardımcı olur. İçinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücuda olumlu katkıda bulunur. Tereyağı faydaları için ayrıca şu maddeleri sıralayabiliriz;

- Antioksidan bulundurması sebebiyle vücudu toksinlerden arındırır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlar.
- Vücudun ihtiyacı olan mineralleri ve vitaminleri bulundurur.
- Kanser riskini azaltır.
- Kemiklerin güçlenmesine fayda sağlar.
- Kireçlenme problemine iyi gelir.
- Göz sağlığına olumlu etki eder.
- Mide problemlerine fayda sağlar.
- Kalsiyum açısından da oldukça zengindir.
- Enfeksiyonları giderir.
- Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.



Tereyağı Zararları


Tereyağı zararları aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu sebeple tereyağı tüketimine oldukça dikkat etmek gerekir. Tereyağının doğal olması da bu noktada büyük önem taşır. Bütün yemeklere fazlaca tereyağı koymak, kahvaltıda tek başına tüketmek oldukça zararlıdır. Tereyağı zararları şu şekillerde ortaya çıkabilir;

-Kolayca kilo alımına sebep olur.
-Dolaşım sistemini bozar. Kalp ve damar rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına sebep olur.
- Kolesterolü yükseltir.
-Kan şekerini yükseltir.
-Karaciğer yağlanmasına neden olur.

Tereyağı Kalori


Tereyağı kalori değeri de özellikle kilo kontörlü sağlamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Tereyağı sağlığa olan faydaları sebebiyle çoğu uzmanın tavsiye ettiği besinlerden olsa da tereyağı aşırı tüketimi sonucunda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkarabilir. Tereyağının 30 gramında yaklaşık 266 kalori bulunur. Bu sebeple az miktarda tüketmek vücuda ne kadar fayda sağlıyorsa fazla tüketimi sonucunda bir o kadar zarar verecektir.


Tereyağı Bozulur Mu?


Tereyağının tuzlu ve tuzsuz olmak üzere iki türü bulunur. Bunlardan en doğal olanı tuzsuz olan tereyağıdır. Tuzsuz tereyağı diğerine oranla daha beyazdır. Tuzlu tereyağı kolaylıkla bozulan bir yapıya sahip değildir. Bu sebeple daha dayanıklıdır. Tereyağının saklanma koşulları da büyük önem taşır. Tereyağı bozulur mu sorusu da bu sebeple sorulan sorular arasında yer alır. Tereyağını kapağını kapatmadan sakladığınızda küflenebilir. Bu sebeple hava almayan kabın içerisine koyarak buzdolabında saklamanız tavsiye edilir. Buzdolabında ve kapalı bir kutuda sakladığınız tereyağı çoğu açıdan fayda sağlayacaktır.



Tereyağı Fiyatı Ne Kadar?


Tereyağı fiyatı özellikle doğal ve taze olmasına bağlı olarak çoğu yerde değişiklik gösterir. Lezzetli ve güzel kokan bir tereyağı için kesenin ağzını biraz açmanız gerekebilir. Gerçek ve doğal tereyağı almaya özen göstermeniz en iyi lezzeti almanıza fayda sağlayacaktır. Tereyağı fiyatı ise 1 kilogramlık paketlerde satıldığında 30 ile 80 lira arasında değişiklik gösterir.


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