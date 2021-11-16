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Meyan Kökü Faydaları Nelerdir? Meyan Kökü Nasıl Kullanılır?

Meyan kökü faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilen bitkiler arasında yer alır. Özellikle birçok kullanım alanına sahip olması meyan kökü nasıl kullanılır sorusunu da ortaya çıkarmıştır. Peki, meyan kökü faydaları nelerdir? Meyan kökü zayıflatır mı? Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 16.11.2021 - 11:27 Güncelleme: 16.11.2021 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Meyan Kökü Faydaları Nelerdir? Meyan Kökü Nasıl Kullanılır?
Meyan kökü faydaları sayesinde çoğu kişinin merak konusu haline gelmiştir. Bu sebeple meyan kökü faydaları ve meyan kökü nasıl kullanılır sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Eski zamanlardan beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılan meyan kökü bitkisi birçok kullanım alanına sahiptir. Özellikle sabun, şeker ve meyan kökü çayının üretiminde kullanılır.


Meyan Kökü Faydaları


Meyan kökü faydaları sayesinde çoğu kişi tarafından kullanılan bitkiler arasında yer alıyor. Genellikle mor ve mavi renklerde olan bu bitki birçok kullanım alanına sahiptir. Meyan kökü faydaları şu şekilde sıralanabilir;

- Meyan kökü içindeki mineral ve vitaminler sayesinde insan sağlığına olumlu katkıda bulunur.
- Kış aylarında daha çok ortaya çıkan soğuk algınlığı ve nezle gibi problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
- Çay şeklinde kullanımı da oldukça yaygındır. Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde ağız ve diş sağlığı için de oldukça faydalı olacaktır.
- Regl döneminde oluşan ağrıları hafifletmek için kullanılır.
- Şişkinliğin giderilmesini sağlar. Ödem atılmasına yardımcı olur.
- Saç ve cilt güzelliği için de oldukça faydalıdır.
- Saçları nemlendirerek kepek problemini ortadan kaldırır.
- Saçın uzamasına fayda sağlar.




Meyan Kökü Nasıl Kullanılır?


Meyan kökü genellikle şerbet, sabun, şeker ve meyan kökü yapında kullanılır. Meyan kökünün faydalarını duyan çoğu kişi bu sebeple meyan kökü nasıl kullanılır sorusunu sorar. Meyan kökü çayı olarak hazırlanır. Cilde olan faydalarından yararlanmak için meyan kökü sabunundan faydalanabilirsiniz. Meyan kökünü çay şeklinde kullanmak da oldukça tercih edilen yöntemler arasında yer alır.



Meyan Kökü Çayı Nasıl Yapılır?


Meyan kökü çayı sağlığa olan faydalarıyla çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Tarifi oldukça kolay olan bu çay için çoğu kişi meyan kökü çayı nasıl yapılır sorusunu soruyor. Meyan kökü çayı yapmak için 1 tatlı kaşığı kuru meyan kökünü yarım litre kaynar suya bırakın. 10 dakika bekledikten sonra süzerek afiyetle tüketebilirsiniz. Meyan kökü çayınızı daha lezzetli bir hale getirmek için içerisine tarçın veya karanfil ekleyebilirsiniz. Bal eklemek de boğazınızı yumuşatacak ve çayınıza tat katacak seçenekler arasında yer alır.


Meyan Kökü Çayı Zayıflatır Mı?



Meyan kökü çayı birçok konuda fayda sağlayan bitki çayları arasında yer alır. Meyan kökü çayı zayıflatır mı sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Meyan kökü tek başına zayıflamaya yardımcı olmaz. Fakat ödem atma ve metabolizmayı hızlandırmaya fayda sağladığı için meyan kökü çayı zayıflamaya yardımcı olur.


Meyan Kökü Çayı Zararları


Meyan kökü çayı zararları tansiyon, uykusuzluk, kalp hastalıkları ve şişkinlik belirtileriyle ortaya çıkar. Meyan kökü çayı aşırı tüketildiğinde de zararları ortaya çıkabilir. Bu sebeple meyan kökü çayı günlük olarak iki fincan kadar tüketilmelidir. Meyan kökü çayını kronik hastalığa sahip kişileri tüketmemesi tavsiye edilir. Karaciğer, böbrek ve mide rahatsızlığına sahip kişiler bu konuda özellikle dikkatli olmalıdır. Meyan kökünü hamile ve emziren kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi tavsiye edilenler arasındadır.

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