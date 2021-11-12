Pilates Faydaları Nelerdir? Pilates Ne Sıklıkla Yapılmalı?



Pilates Faydaları

Pilates Kilo Verdirir Mi?



Pilates Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hamilelikte Pilatesin Faydaları Nelerdir?





Pilates Ne Sıklıkla Yapılmalı?

Pilates sağlık için oldukça faydalı olan egzersizler arasında yer alır. Pilates son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen popüler konular arasında yer alıyor. Özelliklevesoruları araştırılmaktadır. Pilates kasların güçlenmesini ve esnekliğin artmasını hedefleyen bir hareket bütünüdür.vesorularına cevap almak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.arasında en bilineni zayıflamaya ve incelmeye yardımcı olması bulunur. Bunun dışında birçok konuda vücuda fayda sağlar. Özellikle kasların güçlenmesini sağlayarak kemik ve eklem rahatsızlıklarının önlenmesini sağlar. Ayrıcaşu maddeler halinde sıralanabilir;- Kasları güçlendirir- Vücutta bulunan kasların çalışmasını sağlar.- Vücudu inceltir ve sıkılaştırır.- Duruş bozukluklarına iyi gelir.- Sakatlanma problemini giderir.- Kan dolaşımını hızlandırmaya ayda sağlar.- Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.- Beden ve ruh sağlığı için olumlu katkıda bulunur.- Olumlu düşünmeye yardımcı olur.- Stresi ve gerginliği alır.Pilates kasları güçlendirir ve vücudun incelmesine fayda sağlar. Bu sebeple çoğu kişiorusuna cevap arar. Pilates direkt kilo verdiren bir yöntem olmasa da bu süreçte kişilere destek olacaktır. Pilates yaptığınızda verdiğiniz kalori kilo vermenize yardımcı olurken aynı zamanda metabolizmanız hızlanacaktır. Bunun dışında pilates esneklik ve nefes kontrolü ile ilgili bir egzersizdir. Bu sebeple büyük miktarda yağ yakımı ve benzeri beklentilerin oluşmaması gerekir.için birçok madde sıralanabilir. Pilatesi doğru ve verimli bir şekilde yapmak bu egzersizden faydalanmak için oldukça etkili olacaktır. Dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir;- Kronik sağlık sorunlarına sahip kişiler pilatese başlamadan önce doktorlarından onay almalıdır.- Daha önce hiç pilates yapmayanlara başlamadan önce bir süre fitness yapması önerilir.- Pilates yaparken yanınızda bir eğitmen bulunması da bu konuda önemlidir.- Nefes kontrolü sağlayarak vücudu rahatlatmak bu konuda büyük önem taşımaktadır.- Bazı hareketlerde vücudu çok fazla zorlamamak gerekir. Bunun sonucunda sakatlanma ve benzeri rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu sebeple kendinize zaman verin ve yapabildiğiniz kadarını yapın.- Hareketler uygulanırken karın içeri çekilmelidir. Pilates ancak bu şekilde faydalı olur.- Pilatesten en iyi verimi almak ve kas kaybı yaşamamak için sağlıklı ve dengeli eslenmeye önem vermelisiniz. Özellikle protein alımını iyi bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekir.- Bol sıvı tüketmek de bu konuda vücudunuzun ihtiyacı olan eylemler arasında yer alır.- Rahat ve pilatese uygun giysiler giymek hareketleri daha sağlıklı bir şekilde yapmanıza fayda sağlayacaktır.- Pilatesi çok aç veya çok tok bir şekilde yapmamak bu konuda dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır.Hamilelik sürecinde yapılan egzersizler hem annenin hem de bebeğin sağlığına olumlu katkıda bulunacaktır. Bu egzersizlerden hamilelere en uygun ve en faydalı olanı ise pilatestir. Hamilelikte pilatesin faydaları birçok konuda size yardımcı olacaktır. Özellikle kabızlık, ödem, dolaşım bozuklukları ve ani krampları gidererek hamilelere fayda sağlar. Bunun dışında ağrıları gidererek daha sağlıklı bir omurga ortaya çıkarır.Pilates çok fazla yapıldığında kas yorgunluğuna sebep olarak bizlere fayda sağlamaz. Bu sebeplesorusu ortaya çıkar. Pilates için uzmanlar tarafından önerilen sayı haftada en fazla üç gündür. Bu sebeple pilatesi düzenli ve dengeli bir şekilde yaparak vücudunuza sağlık katabilirsiniz.