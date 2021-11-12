Horlama Neden Olur? Horlama Tedavisi
Horlama sorunları ortaya çıktığında genellikle birçok kişi bu durumu göz ardı etmektedir. Fakat bu sorun verimsiz uyku ve benzeri birçok rahatsızlığı ortaya çıkarabilir. Peki, horlama neden olur? Horlama tedavisi nedir? Horlama belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...
Horlama çoğu kişinin rahatsız olduğu sağlık problemleri arasında yer alıyor. Horlama neden olur ve horlama tedavisi bu sebeple oldukça merak edilen konular arasındadır. Horlama önleyici birçok yöntem ve ürün bu sebeple üretiliyor. Horlama gece uyku esnasında ortaya çıktığı için kişilerin verimsiz uyumasına sebep olurken aynı zamanda etrafındaki kişileri de oldukça rahatsız etmektedir. Horlama neden olur ve horlama tedavisi için daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Horlama Neden Olur?
Horlama ortaya çıktığında genellikle hayat kalitesini düşürür. Bu sebeple çoğu kişi horlama neden olur sorusuna cevap arar. Horlama nedenleri birçok duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. Horlama genellikle basit nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Aşırı yorgun olmak, grip ve burun tıkanıklığı horlamayı oluşturan rahatsızlıklar arasında yer alır. Horlama neden olur sorusuna ayrıca şu şekilde cevap verebiliriz;
- Burun ve boğazda oluşan problemler
- Damak şişmesi
- Soğuk algınlığı ve alerji sonucunda oluşan rahatsızlıklar
- Aşırı kilo sorunu
- Alkol
- Sigara
- Hamilelik
- Yorgunluk
- Uyuma biçimi
- Tansiyon hastalıkları
- Kalp rahatsızlıkları
- Uyku sorunları
Horlama Belirtileri Nelerdir?
Horlama belirtileri kolaylıkla fark edilebilen bir durumdur. Horlama sorunu ortaya çıktığında kişi uyurken bu durumun farkında olmasa bile birlikte yaşadığı kişiler bu durumun farkında olur. Fakat etrafta kimse yoksa ve bazı problemler olduğunu fark ediyorsanız horlama belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
- Uyanıldığında sürekli boğazın ağrıması
- Sürekli yorgun hissetmek
- Kan basıncını dengeleyememek
- Uyurken zorluk yaşama
- Çarpıntı
- Geceleri nefes nefese kalma
- Odaklanma problemi
- Sinirlilik hali
Horlama Tedavisi
Horlama tedavisi bazı durumlarda mümkün olmaz. Horlamanın neden ortaya çıktığına bağlı olarak horlama tedavisi gerçekleştirilir. Genellikle hormonlardan kaynaklanan bu sorundan günlük yaşamda bazı değişikliklere gidilerek kurtulmak mümkündür. Bu sebeple horlama sorunundan muzdaripseniz belirtilere bağlı olarak alanında uzman bir doktora gidip uygun tedaviyi almanız tavsiye edilmektedir.
Horlama Nasıl Geçer?
Horlamanın kesin bir tedavisi olmaması sebebiyle genellikle çoğu kişi horlama nasıl geçer sorusunu merak etmektedir. Horlama ortaya çıktığında horlama önleyici aparatlar kullanılarak bu durum engellenebilir. Horlama yastığı ve burun bantları da bu konuda oldukça yardımcı olacaktır. Kekik, nane, okaliptüs, limon, ve çam yağları ile horlamanızı geçirmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu yağları solumak size oldukça yardımcı olurken masaj yaparak da rahatlama sağlayabilirsiniz.
Horlama Nasıl Önlenir?
Horlamayı engellemek için bazı yöntemler uygulanabilir. Bu sebeple horlama nasıl önlenir sorusu bu durumdan muzdarip olan çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Horlama rahatsızlığından kurtulmak için fazla kiloları vermek, yan yatarak uyumak, yüksek yastık kullanmak çözüm sağlayan yöntemler arasında bulunur. Yatmadan önce aşırı egzersiz yapmamak ve sigarayı bırakmak bu konuda uygulanacak yöntemler arasında yer almaktadır. Horlama genellikle tedavi edilmediği durumlarda baş ağrısı, depresyon ve benzeri rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Odaklanma problemleri sebebiyle de kaza riskleri artabilir. Bu sebeple horlama sorununuz varsa alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilmektedir.