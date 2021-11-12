Horlama Neden Olur? Horlama Tedavisi



Horlama Neden Olur?





Horlama Belirtileri Nelerdir?

Horlama Tedavisi



Horlama Nasıl Geçer?

Horlama Nasıl Önlenir?

Horlama çoğu kişinin rahatsız olduğu sağlık problemleri arasında yer alıyor.vebu sebeple oldukça merak edilen konular arasındadır. Horlama önleyici birçok yöntem ve ürün bu sebeple üretiliyor. Horlama gece uyku esnasında ortaya çıktığı için kişilerin verimsiz uyumasına sebep olurken aynı zamanda etrafındaki kişileri de oldukça rahatsız etmektedir.veçin daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Horlama ortaya çıktığında genellikle hayat kalitesini düşürür. Bu sebeple çoğu kişi horlama neden olur sorusuna cevap arar. Horlama nedenleri birçok duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. Horlama genellikle basit nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Aşırı yorgun olmak, grip ve burun tıkanıklığı horlamayı oluşturan rahatsızlıklar arasında yer alır.sorusuna ayrıca şu şekilde cevap verebiliriz;- Burun ve boğazda oluşan problemler- Damak şişmesi- Soğuk algınlığı ve alerji sonucunda oluşan rahatsızlıklar- Aşırı kilo sorunu- Alkol- Sigara- Hamilelik- Yorgunluk- Uyuma biçimi- Tansiyon hastalıkları- Kalp rahatsızlıkları- Uyku sorunlarıkolaylıkla fark edilebilen bir durumdur. Horlama sorunu ortaya çıktığında kişi uyurken bu durumun farkında olmasa bile birlikte yaşadığı kişiler bu durumun farkında olur. Fakat etrafta kimse yoksa ve bazı problemler olduğunu fark ediyorsanız horlama belirtileri şu şekilde sıralanabilir;- Uyanıldığında sürekli boğazın ağrıması- Sürekli yorgun hissetmek- Kan basıncını dengeleyememek- Uyurken zorluk yaşama- Çarpıntı- Geceleri nefes nefese kalma- Odaklanma problemi- Sinirlilik halibazı durumlarda mümkün olmaz. Horlamanın neden ortaya çıktığına bağlı olarak horlama tedavisi gerçekleştirilir. Genellikle hormonlardan kaynaklanan bu sorundan günlük yaşamda bazı değişikliklere gidilerek kurtulmak mümkündür. Bu sebeple horlama sorunundan muzdaripseniz belirtilere bağlı olarak alanında uzman bir doktora gidip uygun tedaviyi almanız tavsiye edilmektedir.Horlamanın kesin bir tedavisi olmaması sebebiyle genellikle çoğu kişisorusunu merak etmektedir. Horlama ortaya çıktığında horlama önleyici aparatlar kullanılarak bu durum engellenebilir. Horlama yastığı ve burun bantları da bu konuda oldukça yardımcı olacaktır. Kekik, nane, okaliptüs, limon, ve çam yağları ile horlamanızı geçirmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu yağları solumak size oldukça yardımcı olurken masaj yaparak da rahatlama sağlayabilirsiniz.Horlamayı engellemek için bazı yöntemler uygulanabilir. Bu sebeplesorusu bu durumdan muzdarip olan çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Horlama rahatsızlığından kurtulmak için fazla kiloları vermek, yan yatarak uyumak, yüksek yastık kullanmak çözüm sağlayan yöntemler arasında bulunur. Yatmadan önce aşırı egzersiz yapmamak ve sigarayı bırakmak bu konuda uygulanacak yöntemler arasında yer almaktadır. Horlama genellikle tedavi edilmediği durumlarda baş ağrısı, depresyon ve benzeri rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Odaklanma problemleri sebebiyle de kaza riskleri artabilir. Bu sebeple horlama sorununuz varsa alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilmektedir.