Göz Kayması Neden Olur? Göz Kayması Tedavisi
Göz kayması olan kişiler sık sık göz kayması neden olur ve göz kayması tedavisi nelerdir diye araştırmaktadır. Genellikle genetik faktörlere dayalı olarak ortaya çıkan bu durumun birçok nedeni daha bulunabilir. Peki, göz kayması neden olur? Göz kayması belirtileri nelerdir? Göz kayması tedavisi nasıl yapılır? Bebeklerde göz kayması neden olur? İşte merak edilenler...
Göz kayması gözlerin aynı noktaya bakmaması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Göz kayması belirtileri genellikle doğuştan ortaya çıkar. Bunun dışında bebeklik döneminde oluşan şaşılıklar bir süre sonra kendiliğinden geçebilir. Bu sebeple göz kayması belirtileri dikkatle incelenmeli ve ona göre önlem alınmalıdır. Göz kayması neden olur ve göz kayması belirtileri bu sebeple oldukça merak edilen konular arasında yer alır.
Göz Kayması Neden Olur?
Göz kayması genellikle genetik faktörler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında göz kaymasının altında birçok sebep yatabilir. Göz kayması neden olur sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;
- Genetik faktörler göz kayması oluşturan en yaygın sebeplerdendir.
- Hamilelik sürecinde geçirilen hastalıklar
- Erken doğum
- Bebeklikte geçirilen yüksek ateşli hastalıklar
Şaşılık doğuştan oluşan bir rahatsızlık olsa bile zaman zaman sonradan da ortaya çıkabilir. Bu durumlara bazı kronik rahatsızlıklar neden olabilir. Bu yüzden göz kayması belirtileri ortaya çıktığında alanında uzman bir doktora başvurmalıdır.
Çocuklarda Göz Kayması Neden Olur?
Çocuklarda göz kayması birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Doğuştan ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan göz kayması genellikle bu durumun en yaygın sebebidir. Çocuklarda göz kayması neden olur borusuna cevap olarak şu maddeler cevap olarak verilebilir;
- Apert sendromu
- Ateşli hastalıklar
- Bebeklikte oluşan göz etrafındaki gül lekeleri
- Bebeklik körlüğü
- Beyin felci
- Down sendromu
- Doğumsal kızamıkçık sendromu
- Görme problemleri
- Göz kaslarında meydana gelen rahatsızlıklar
- Kazalar, yaralanmalar
- Beyin hasarları
- Nooan sendromu
- Retina kanseri
- Edwards sendromu
Bebeklerde ve çocuklarda oluşan göz kaymalarının sebebi genellikle birçok faktöre dayalı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple böyle bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak gereklidir.
Göz Kayması Belirtileri
Göz kayması belirtileri genelde kolaylıkla anlaşılabilir. Bu sebeple bu durumu fark eden kişiler vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Göz kayması belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
- Gözlerin normal hareketlerinin yok olması
- Tek gözü kısarak bakma
- Fotoğrafta gözlerin sarı renkte yansıma yapması
- Baş ve yüzün düzgün tutulamaması
- Yürüme bozuklukları
Göz Kayması Tedavisi
Göz kayması tedavisi genellikle yaşa ve hastanın durumuna bağlı olarak gerçekleştirilir. Göz kayması bebeklik döneminin ilk üç ayı dışında kendiliğinden iyileşen bir rahatsızlık değildir. Göz kayması tedavisi için genellikle göz kapama tedavisi uygulanmaktadır. Bu yöntemde iyi gören gözün kapatılarak diğer gözün kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yetişkinlerde göz kayması tedavisi için birçok yönteme başvurulabilir. Bu yöntemler arasında prizmatik camlar, botoks veya şaşılık ameliyatı bulunmaktadır. Göz kayması ameliyatı sonrasında çift görme gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple göz kayması ameliyatı olmadan önce mutlaka bu ameliyata uygun olup olunmadığına dikkat edilmesi gerekir.
Göz Kayması Ameliyatı
Göz kayması ameliyatı genellikle gözün dışında bulunan kaslar aracılığıyla yapılır. Kasların gevşekliğiyle oynanarak gözün istenilen konuma getirilmesi sağlanır. Şaşılık ameliyatı olduktan sonra çok uzun süreler boyunca hastanede kalmaya gerek yoktur. 1 gün boyunca gözler kapalı bir şekilde hastanede yatılır. Herhangi bir komplikasyon gelişmemesi sonucunda taburcu işlemleri gerçekleştirilebilir.