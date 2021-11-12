Göz Kayması Neden Olur? Göz Kayması Tedavisi



Göz Kayması Neden Olur?



Çocuklarda Göz Kayması Neden Olur?

Göz Kayması Belirtileri

Göz Kayması Tedavisi

Göz Kayması Ameliyatı

Göz kayması gözlerin aynı noktaya bakmaması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.genellikle doğuştan ortaya çıkar. Bunun dışında bebeklik döneminde oluşan şaşılıklar bir süre sonra kendiliğinden geçebilir. Bu sebepledikkatle incelenmeli ve ona göre önlem alınmalıdır.vebu sebeple oldukça merak edilen konular arasında yer alır.Göz kayması genellikle genetik faktörler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında göz kaymasının altında birçok sebep yatabilir.sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;- Genetik faktörler göz kayması oluşturan en yaygın sebeplerdendir.- Hamilelik sürecinde geçirilen hastalıklar- Erken doğum- Bebeklikte geçirilen yüksek ateşli hastalıklarŞaşılık doğuştan oluşan bir rahatsızlık olsa bile zaman zaman sonradan da ortaya çıkabilir. Bu durumlara bazı kronik rahatsızlıklar neden olabilir. Bu yüzdenortaya çıktığında alanında uzman bir doktora başvurmalıdır.Çocuklarda göz kayması birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Doğuştan ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan göz kayması genellikle bu durumun en yaygın sebebidir. Çocuklardaborusuna cevap olarak şu maddeler cevap olarak verilebilir;- Apert sendromu- Ateşli hastalıklar- Bebeklikte oluşan göz etrafındaki gül lekeleri- Bebeklik körlüğü- Beyin felci- Down sendromu- Doğumsal kızamıkçık sendromu- Görme problemleri- Göz kaslarında meydana gelen rahatsızlıklar- Kazalar, yaralanmalar- Beyin hasarları- Nooan sendromu- Retina kanseri- Edwards sendromuBebeklerde ve çocuklarda oluşan göz kaymalarının sebebi genellikle birçok faktöre dayalı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple böyle bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak gereklidir.genelde kolaylıkla anlaşılabilir. Bu sebeple bu durumu fark eden kişiler vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Göz kayması belirtileri şu şekilde sıralanabilir;- Gözlerin normal hareketlerinin yok olması- Tek gözü kısarak bakma- Fotoğrafta gözlerin sarı renkte yansıma yapması- Baş ve yüzün düzgün tutulamaması- Yürüme bozukluklarıgenellikle yaşa ve hastanın durumuna bağlı olarak gerçekleştirilir. Göz kayması bebeklik döneminin ilk üç ayı dışında kendiliğinden iyileşen bir rahatsızlık değildir. Göz kayması tedavisi için genellikle göz kapama tedavisi uygulanmaktadır. Bu yöntemde iyi gören gözün kapatılarak diğer gözün kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yetişkinlerde göz kayması tedavisi için birçok yönteme başvurulabilir. Bu yöntemler arasında prizmatik camlar, botoks veya şaşılık ameliyatı bulunmaktadır.sonrasında çift görme gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple göz kayması ameliyatı olmadan önce mutlaka bu ameliyata uygun olup olunmadığına dikkat edilmesi gerekir.genellikle gözün dışında bulunan kaslar aracılığıyla yapılır. Kasların gevşekliğiyle oynanarak gözün istenilen konuma getirilmesi sağlanır. Şaşılık ameliyatı olduktan sonra çok uzun süreler boyunca hastanede kalmaya gerek yoktur. 1 gün boyunca gözler kapalı bir şekilde hastanede yatılır. Herhangi bir komplikasyon gelişmemesi sonucunda taburcu işlemleri gerçekleştirilebilir.