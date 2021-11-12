  • USD: 9,92 - 9,93
  • EURO: 11,37 - 11,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

28 Şubat'ın hasarı onarılıyor... Meslek Lisesi olmayan OSB kalmayacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Şubat sürecinde getirilen katsayı adaletsizliğinin mesleki eğitime verdiği hasarı tüm OSB’lere meslek lisesi açarak gidereceklerini söyledi.

Ekleme: 12.11.2021 - 09:59 Güncelleme: 12.11.2021 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat'ın hasarı onarılıyor... Meslek Lisesi olmayan OSB kalmayacak!Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin güçlendirilmesi başta olmak üzere bakanlığın çalışmaları hakkında özel açıklamalar yaptı. Organize sanayi bölgelerinin (OSB) mesleki eğitim için en kritik yerler olduğuna vurgu yapan layan Bakan Özer şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanımız mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili önemli müjdeler veriyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?

Cumhurbaşkanımız sadece mesleki eğitim değil, eğitimin tüm meseleleri ile yakından ilgileniyor. Son 20 yılda eğitimde yaşanan devasa gelişmeler ve elde edilen önemli kazanımlar bu yakından ilginin doğrudan sonucudur. Mesleki eğitimle ilgili de geçmişten gelen sıkıntılar önemli ölçüde çözüldükten sonra artık mesleki eğitimi olması gereken yere oturtmak için attığımız her adımda yanımızda.

Eğitimde katsayı hasarı
- Mesleki eğitimle ilgili geçmişten gelen sıkıntılara değinilince katsayı uygulamasına değinmemek olmaz. Katsayı uygulamasının mesleki eğitime maliyeti ne oldu?

1998'de kararı alınan ve 1999'da başlayan bu uygulama on yılın üzerinde uygulandı. Daha önce akademik olarak başarılı olan öğrencilerin de yoğun olarak gittikleri meslek liselerine bu uygulamadan sonra bu öğrenciler gitmemeye başladı. Meslek liseleri bu uygulamadan sonra tüm lise türlerini deneyip yerleşemeyen öğrencilerin daha çok kümelendiği bir okul türüne dönüştü. Öğretmenlerimizin yeni öğrenci kümesinden başarı beklentileri düştü. Eğitimin kalitesi giderek azaldı. Mezunlar, iş gücü piyasamızın beklentilerini karşılamaktan uzaklaştı. Ve giderek iş gücü piyasasından ‘aradığım elemanı bulamıyorum' sözü yükselmeye başladı. Dolayısıyla, iş gücü piyasası on yıllarca insan kaynağı açısından inanılmaz maliyetler ödemek zorunda kaldı. Diğer taraftan bu uygulama mesleki eğitimin algısını alt üst etti ve okullar arası başarı farklarının derinleşmesine yol açtı. Hala bu sorunun çözümü ile uğraşıyoruz.

İş dünyası memnun
- Hem mesleki eğitim hem de okullar arası başarı farkları açısından bugün yaşanan sorunların çoğunun katsayı uygulamasının bakiyesi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Elbette. Katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra bakanlığımız son on yılda mesleki eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar attı. Sorunlar çözüldükçe iyileşme de yaygınlaşmaya ve çok daha fazla görünür olmaya başladı. Şu anda kat edilen mesafeden ve gelinen noktadan iş dünyamız da oldukça memnun.

167 OSB'ye daha eğitim merkezi

- Cumhurbaşkanımız tüm OSB'lede iki ay içerisinde mesleki eğitim merkezi kurulacağının müjdesini verdi. Biraz ayrıntı verebilir misiniz?

OSB'ler mesleki eğitim için en kritik yerler. Sektör kümelenmelerinin yoğun olduğu ve uygulamalı eğitimin çok güçlü yapılabildiği yerler. Bu nedenle mesleki eğitim merkezlerinin tüm OSB'lerde kurulması için çalışma başlattık. Şu anda 87 OSB'de mesleki eğitim merkezi var. Geriye kalan 164 OSB'de de yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezi kuracağız. Süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Böylece 2021 yılı sonunda tüm OSB'ler de mesleki eğitim merkezleri aktif olarak hizmet vermeye başlayacak.

Mezunlara iş önceliği
- Eskiden mesleki eğitimden sıklıkla şikayet edilirken artık iş dünyası ile birlikte yeni projeler yaptığınız görülüyor.

Mesleki eğitimde attığımız en önemli adım, iş dünyasının mesleki eğitimin tüm süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak. Artık, mesleki eğitim müfredatını iş dünyamızla birlikte güncelliyoruz, iş yeri eğitimi ve stajları birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin tamamını iş veren üstlendi. Başarılı öğrencilere burs veriliyor. Ve en önemlisi mezunlara istihdamda öncelik veriliyor. İş verenlerimiz de bu iş birliklerinden oldukça memnun. Artık en üst başarı diliminden öğrencilerimiz mesleki eğitimi tercih etmeye başladılar. Öğrencinin tercihi değişiyor ve yönelimleri artıyorsa bu, sorunların çözüldüğüne ve gelecek beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor. Bu, çok önemli bir kırılma noktası. Gelinen nokta oldukça memnuniyet verici. Daha yapacak çok işimiz var.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kur açıklaması
Viktor Orban: AB göç konusunda Türkiye'ye yüksek miktarda destek vermeli
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi kulisleri hareketlendirdi: Diyalog zemini oluştu
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan basınında
Alnında şehit yakını yazmıyor!
Türkiye samuray kılıcı katledilen Başak Cengiz'i konuşuyor! Suçlu kim? 'Hediyelik' samuray kılıcı!
HDP'li eski vekil terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Diyarbakır annesi: Pervin Buldan'ın kızı Avrupa'da geziyor, benim kızım dağda
MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki
Bakan Kurum, HDP'li vekillere haddini bildirdi
AK Parti'li Ayşe Keşir'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup
Mahir Ünal: Sosyal medya düzenlemesinin amacı dezenformasyonu engellemek
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Gözyaşlarını tutamadı: Karşı tarafa kahroluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında
Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Türkiye'den 'Orta Koridor' hamlesi! Dünya devleri açıkladı: Yatırımlarımız devam edecek
Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Yangın söndürme hortumuyla nöbet tutuyorlar! Esrarengiz ev, 16 günde 17 kez yandı

Yangın söndürme hortumuyla nöbet tutuyorlar! Esrarengiz ev, 16 günde 17 kez yandı

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular