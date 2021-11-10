Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu!

Yollarda seyir halinde olan yüzlerce sürücü, 10 Kasım dolayısıyla saat 09.05'de Atatürk'e saygı için kontak kapattı.

Dünyaya adını duyuran büyün önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümü...Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılıyor.Saatler Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'i gösterdiğinde ise Türkiye'de hayat durdu.YOLLARDA SAYGI DURUŞUO noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.Sürücüler 09.05'te yol kenarında durarak araçlarından indi, korna çaldı. Saygı duruşu sonrası ise yollarına devam etti.İşte İstanbul ile beraber diğer şehirlerdeki o anlar...