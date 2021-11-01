Doğu Perinçek: Meral Akşener PKK'nın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

"BAYDEMİRDEN TEHLİKELİ OLAN CHP VE AKŞENER'İN DURUŞU"Baydemir'in ABD'nin kullandığı bir piyon olduğunu belirten Doğu Perinçek, "Ama bence Baydemir'den daha tehlikeli olan CHP yönetiminin duruşu, Meral Akşener'in duruşudur. Bunlar Biden planında isimleri yer alan unsurlar. RAND Corporation raporunda 'Biz bunlarla birlikte Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' deniyor. HDP'den vazgeçmeleri mümkün değil. ABD planlarında vazgeçilmez olan HDP. İkinci İsrail devleti kurmak olduğuna göre hedefleri vazgeçilmez unsur HDP'dir." dedi."AKŞENER PKK'NIN YANINDA HESAPLARINI YAPIYOR"Bütün siyasi istikballerini de ABD desteği üzerine kuranların da HDP ile beraber olduğunu söyleyen Perinçek, "Siirt'te 'Kürdistan' dendiğinde karşısında dilini tutmak zorunda kalıyor Meral Akşener. Çünkü onlarla beraber. MHP niçin bölündü? MHP bir planla bölündü. MHP'den bir kuvveti alıp PKK'nın yanına koyabilir miydiniz? Fakat MHP'yi böldüler, içinden bir kuvveti aldılar, CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturttular. PKK'nın yanına oturttular Meral Akşener'i. Ve Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumdalar" ifadelerini kullandı.