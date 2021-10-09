MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurduMSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' ifadelerine yer verildi.