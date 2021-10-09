MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' ifadelerine yer verildi.