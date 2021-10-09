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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, turizmde de farklı bir ivme yakalandığını ifade etti.

Ekleme: 9.10.2021 - 18:13 Güncelleme: 9.10.2021 - 18:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yaklaşık 2,5 senenin ardından siz Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Adana'ya 50 milyarlık yatırım yaptık. Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk. Bugün de Adana'nın simge ve nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın onurunu yaşıyoruz.

"YATIRIM DÜŞMANI ODAKLARA RAĞMEN YATIRIMCILAR TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR"

Bu yatırım Türk ekonomisine olan güvenin yanı sıra muhalefetin algı operasyonlarının işe yaramadığının göstergesidir. CHP'nin başını çektiği yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor.

"KISKANMA BAY KEMAL; ÇALIŞ SENİN DE OLUR"

Bay Kemal, kıskanma; çalış seninde olur. Turizmde de farklı bir ivme yakaladık. Bay Kemal, bugün tam 26 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik.

"BİZ SİYASETİ MEMLEKETE HİZMET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Adana'nın güzelliğine güzellik katacak yatırımların şimdiden şehrimiz ve siz Adanalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

84 milyonun her biri için hayata geçirdiğimiz projeler var. Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz var. Ülkemizin yarınlarına dair yegane vizyonu olan parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı diğerlerinden ayıran temel vasfı budur. Biz siyaseti, memlekete hizmet olarak gören bir kadroyuz.

Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda tam 20 yıldır alnımız ak başımız dik olarak yürüyoruz. Kimseye iftira atmadık; AK Parti'nin ak siyasetine yalan siyasetinin buluşmasına izin vermedik. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ediyor.

Türk demokrasisi güçlenmişse; AK Parti'nin mücadelesi sayesindedir. Kuruluşumuzdan itibaren daima milletimize dürüst olduk. Meydanlarda ne söylemişsek millet yetki verince sözlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık.

"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"

Dünyada taşlar yerinden oynarken, Türkiye'de statüko değişirken maalesef muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. CHP'nin başını çektiği muhalefet hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapmayı sürdürdü. Muhalefetin nasıl derin bir bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük. Türkiye'nin salgın sürecini daha iyi yönetmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getiremedi. Öyle konularla geldiler ki; kendilerini rezil ettiler.

CHP Genel Başkanı, millet kendi canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Kılıçdaroğlu'nun israf dediği şehir hastaneleri salgın döneminde milletimize şifa oldu. Muhalefetin eleştirdiği bu sağlık yatırımları tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştürüldü.

SSK'yı batıran bu değil mi? CHP takoz siyasetinin kurumsallaşmış ete kemiğe bürünmüş halidir. Milletimizi Allah CHP siyasetinin eline düşürmesin

"ÜYE SAYIMIZ 11 BUÇUK MİLYONA YAKLAŞTI"

Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor.

Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur."

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