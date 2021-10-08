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Ara Tatil Ne Zaman 2021? Kasım Tatili Ne Zaman? İlk Ara Tatil Ne Zaman?

Ara Tatil Ne Zaman 2021? Kasım Tatili Ne Zaman? İlk Ara Tatil Ne Zaman?

Ara Tatil 2021 tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Yeni sisteme bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı kararınca ara tatiller çoğaldı. Peki Ara Tatil Ne Zaman 2021? Kasım Tatili Ne Zaman? İlk Ara Tatil Ne Zaman? İşte 2021 Kasım ara tatili tarihi…

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:56
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 16:06
Ara Tatil Ne Zaman 2021? Kasım Tatili Ne Zaman? İlk Ara Tatil Ne Zaman?

Okullarda yüz yüze eğitim başlandığı günden beri tüm öğrenciler “ilk ara tatil ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni sisteme bağlı olarak verilen ara tatiller çoğaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılı yeni öğretim yılında okullar için toplamda 4 kez ara tatil kararı aldı. Bu kararın ardından öğrenciler “Ara Tatil Ne Zaman 2021? Kasım Tatili Ne Zaman?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sizler için 2021 ara tatil tarihlerini sıraladık.

İlk Ara Tatil Ne Zaman 2021?

İlk Ara Tatil Ne Zaman 2021?


Birinci dönem ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. Bir hafta sürecek olan ara tatil 19 Kasım 2021 tarihinde son bulacak.

Okullarda Birinci Dönem Ne Zaman Bitecek?


Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cum günü son bulacak.

İlk Ara Tatil Ne Zaman 2021?

2021-2022 Sömestr Tatili Ne Zaman?


2021-2022 yılı yeni eğitim ve öğretim yılında 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022 tarihinde bitecek. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

2021 – 2022 MEB Takvimi


-Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
-Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri olacak.
-Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başladı
-İlk ara tatil 15-19 Kasım arasında olacak.
-Sömestr (15 tatil) tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
-İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak
-11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.
-17 Haziran 2022 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek.

İlk Ara Tatil Ne Zaman 2021?

Ara Tatil Ne Zaman 2021? İlk Ara Tatil Ne Zaman?” sorularının yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.

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