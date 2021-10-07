TürkNet en çok tercih edilen İnternet Servis Sağlayıcılarından biridir. Ancak çoğu TürkNet kullanıcısı sosyal medya üzerinden erişim problemi yaşadığını açıklamaya başladı. Peki Türknet çöktü mü? TürkNet neden erişilmiyor? TürkNet erişim problemi mi var? İşte yanıtı…
TürkNet, pek çok kullanıcıya ev sahipliği yapan ve çok fazla tercih edilen bir İnternet Servis Sağlayıcısıdır. Ancak bugün TürkNet kullanıcılarının çoğu yaşadığı erişim problemini sosyal medya üzerinden açıklamaya başladı. Bunun üzerine kullanıcılar “Türknet çöktü mü? TürkNet neden erişilmiyor? TürkNet erişim problemi mi var?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin pek çok yorum yapılırken yaşanan sorunun nedeni merak ediliyor. Peki TürkNet çöktü mü?