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Türknet çöktü mü? TürkNet neden erişilmiyor? TürkNet erişim problemi mi var?

Türknet çöktü mü? TürkNet neden erişilmiyor? TürkNet erişim problemi mi var?

TürkNet en çok tercih edilen İnternet Servis Sağlayıcılarından biridir. Ancak çoğu TürkNet kullanıcısı sosyal medya üzerinden erişim problemi yaşadığını açıklamaya başladı. Peki Türknet çöktü mü? TürkNet neden erişilmiyor? TürkNet erişim problemi mi var? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:24
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:40
Türknet çöktü mü? TürkNet neden erişilmiyor? TürkNet erişim problemi mi var?

TürkNet, pek çok kullanıcıya ev sahipliği yapan ve çok fazla tercih edilen bir İnternet Servis Sağlayıcısıdır. Ancak bugün TürkNet kullanıcılarının çoğu yaşadığı erişim problemini sosyal medya üzerinden açıklamaya başladı. Bunun üzerine kullanıcılar “Türknet çöktü mü? TürkNet neden erişilmiyor? TürkNet erişim problemi mi var?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin pek çok yorum yapılırken yaşanan sorunun nedeni merak ediliyor. Peki TürkNet çöktü mü?

TürkNet Çöktü Mü?


İnternet Servis Sağlayıcısı TürkNet erişim problemi sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar tarafından duyuruldu. Bunun üzerine “TürkNet çöktü mü?” soruları gündeme geldi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleyen kullanıcılar istedikleri yanıtı alamadı. TürkNet maalesef erişim problemine dair bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcılar sosyal medya hesaplarından şikayet oluşturmaya devam ediyor.

TürkNet neden erişilmiyor

TürkNet Ne Zaman Düzelir?


Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kullanıcılara TürkNet operatörlerinden yanıt geldi. Operatörler erişimin ne zaman düzeleceğini açıklamazken 'Merhaba, yaşanan durumun farkındayız, çözüm adına mühendislerimiz çalışmaları sürdürüyor. En hızlı şekilde çözümleyip bilgi vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

'TürkNet çöktü mü?' ve 'TürkNet ne zaman düzelir?' sorusunun yanıtını sizler için sıraladık. Alınan son bilgiler bu şekildedir.

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