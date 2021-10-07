FBI duyurdu: 'Zodiac Katili'nin kimliği tespit edildi

'Case Breakers' adlı 40 kişilik ekip, yetkililere ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiyle tanınan kimliği belirsiz 'Zodiac Katili'nin 2018'de ölen Gary Francis Poste adlı kişi olduğunu iddia etti.



Gary Francis Poste'un evinin karanlık odasında buldukları fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, Zodiac Katili'ne ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkati çeken ekip, 1966'da güney California'da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdiklerini açıkladı.



Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıktığı öne sürüldü.



Case Breakers, ellerinde bulunan Poste'a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI'a çağrı yaptı.



Cheri Jo Bates cinayeti, Zodiac Katili'ne bağlanan ilk cinayetten iki sene önce, 1966'da California'nın Riverside şehrinde işlenmişti.



Riverside Emniyet Müdürlüğü Faili Meçhul Cinayetler Ünitesi ise Amerikan Fox News'a yaptığı açıklamada, Cheri Jo Bates cinayetinin Zodiac Katili tarafından işlenmediğine karar verdiklerini ve faili meçhullerle ilgili FBI'a başvurulması gerektiğini ifade etti.



San Francisco'da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen 5 cinayet Zodiac Katili ile ilişkilendirilmişti.



Fakat seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü.



Zodiac Katili on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu.