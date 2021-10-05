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İngiltere'de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker çare olamadı!

İngiltere'de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker çare olamadı!

İngiltere'de ağır araç sürücüsü eksikliği nedeniyle silahlı kuvvetler personelinin akaryakıt sevkiyatına başlamasına rağmen benzin istasyonlarında akaryakıt sorunu devam ediyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 22:19
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 22:55
İngiltere'de akaryakıt krizi devam ediyor! Asker çare olamadı!

İngiltere'de silahlı kuvvetler personelinin akaryakıt sevkiyatıyla birlikte durumun normale döneceğine ilişkin beklentilere rağmen başkent Londra'daki bazı benzin istasyonlarında sadece dizel yakıt satılırken buralarda benzin bulunmadığı görüldü.

Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıtın halen bulunmadığını aktardı.

Öte yandan ülkede ağır araç sürücüsü eksikliğini gidermek için silahlı kuvvetler personeli dün akaryakıt sevkiyatına başladı.

İSTASYONLAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için 'geçici' destek sağlıyor.

Ülkede, Brexit ve Kovid-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

Enerji şirketi BP ile Tesco Alliance, ağır araç sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmuştu.


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