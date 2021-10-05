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Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöküşü Mark Zuckerberg'e darbe vurdu! Facebook'un hisseleri değer kaybetti

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöküşü Mark Zuckerberg'e darbe vurdu! Facebook'un hisseleri değer kaybetti

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da eş zamanlı meyadana gelen erişim sıkıntısı dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Erişim engeli nedeniyle milyonlarca insan mağdur olurken, Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın rakibi olan uygulamalar göndermeli paylaşımlarda bulundu. Öte yandan uygulamalarda yaşanan çökmenin maddi boyutu da gün yüzüne çıktı. Yaşanan sorun nedeniyle Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook yüzde 5'in üzerinden bir değer kaybı yaşadı.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 00:08
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 00:19
Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çöküşü Mark Zuckerberg'e darbe vurdu! Facebook'un hisseleri değer kaybetti

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren 'Down Detector'e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.

'HER ŞEYİN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.' ifadesini kullandı.
FACEBOOK MUHABİRİ ŞİRKETİN KENDİ ÇIKARINI SEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu. Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.


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