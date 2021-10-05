6 Ekim okullar tatil mi? 6 Ekim resmi tatil mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Ekim’de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Bunun üzerine birçok vatandaş “6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim okullar tatil mi?” sorularının yanıtını aramaya başladı. 6 Ekim’de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı paylaşıldı. Peki 6 Ekim’de okullar tatil mi? 6 Ekim okullar İstanbul’da tatil mi edildi? 6 Ekim önemi nedir? Sizler için bu soruların yanıtını yazdık.





6 Ekim Okullar Tatil Mi?



6 Ekim Önemi Nedir?



6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu olarak her yıl kutlanır. Ancak 6 Ekim resmi bir tatil değildir. Ancak 6 Ekim’de toplu ulaşımın ücretsiz olması akıllara “ 6 Ekim’de okullar tatil mi?” sorusunu getirdi. 6 Ekim resmi bir tatil olmadığı için okullar tatil olmayacaktır. Eğitim – öğretim hayatı 6 Ekim tarihinde herhangi bir değişiklik olmadan devam edecektir.Konu ile ilgili yapılan açıklamada 6 Ekim’de okulların tatil olmayacağı ancak İstanbul’da törenlerle kutlanacağı belirtildi.30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre İtilaf Donanması 13 Kasım 1918'de Hayda Paşa'nın önüne park ederek İstanbul'a girdi. Gerçek işgal, 16 Mart 1920'de resmi bir işgale dönüştürüldü. Türk ordusunun İzmir'e girmesinin ardından Fahredin Paşa komutasındaki 5. Süvari Ordusu, Müttefiklerin kontrolünde tarafsız bölgeye ilerlemeye başladı. Sonuç olarak, Müttefik kuvvetlerin Fransız ve İtalyan orduları hemen geri çekildi. Çanakkale'deki İngiliz birlikleri, General Harrington'ın emriyle savunma pozisyonu aldı.İngiltere, Ankara hükümetiyle bir anlaşmaya varmanın yolunu aramaya başladı. Ankara hükümeti, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın kontrolünü istiyor. İngiltere Başbakanı Lloyd George bu talepleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonuna girmelerini emretti. Ama Harrington ateş etmeme emri verdi. Türk ordusu İngiliz direnişiyle karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşa girmek istemeyen Winston Churchill liderliğindeki bir grup bakan istifa etti.Öte yandan İzmir'in kurtarılmasından sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeyi terk etti. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine Mudanya Mütarekesi kapsamında Trakya topraklarının teslimi sırasında Türkiye'yi temsilen Paşa, Savunma Bakanı Serahatin Addi Erpaşa İstanbul komutanlığına atandı. 19 Ekim'de Refet Paşa, Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan 100 kişilik TBMM muhafız birliğini alarak İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul komutanı" olan Serahatin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın gelmesine rağmen işgal sona ermedi. Çünkü ateşkes anlaşmasına göre işgal kuvvetleri barış anlaşmasının imzalanmasından hemen sonra İstanbul'dan çekilecektir.24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sonra, Müttefik Kuvvetler 23 Ağustos 1923'te İstanbul'dan ayrılmaya başladı. 4 Ekim 1923'te son Müttefik Kuvvetler, Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen törenle Türk bayrağına saygı duruşunda bulunarak şehirden ayrıldı. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Ordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sona erdi. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Bu nedenle her yıl 6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak belirlenir ve kutlanmaya başlar.?" sorularının yanıtı son gelen bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.