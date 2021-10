Yerli otomobil TOGG'un seri üretim tarihi belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, yerli otomobilin çarpışma testlerinin devam ettiğini belirterek, 'Her testten sonra aldığımız raporlar doğrultusunda aracımızı gerekirse optimize ediyoruz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz' dedi.



Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katılan Karakaş, dijital dünyada siber güvenlik konusunda ciddi bir boşluğun olduğuna dikkati çekerek, gençleri buraya odaklanmalarını tavsiye etti.



Nesnelerin interneti, siber güvenlik konularının haricinde temiz enerji çözümlerinin de önemli bir konu olduğunu vurgulayan Karakaş, temiz enerji çözümleriyle ilgili TOGG'un geçen hafta yabancı ortakla bir şirket kurduğunu anımsattı.

'Doğru zamanda doğru yatırım'



Aracın malzemesinden araç entegrasyonuna ve batarya yönetim sistemlerine kadar her noktada dünyada ciddi potansiyelin olduğunu belirten Karakaş, 'Avrupa'da üç sene önce kurulu lityum batarya kapasitesi 50 megavat (MW) saatin altındaydı. Şimdi 600'ün üzerinde ve bine doğru gidiyor. Geçen bir toplantıda sorulduğu için o şekilde ifade etmiştim. Bugün bir çip krizi var. Eğer kapasite açıkları yeterince hızlı kapatılmazsa yakız zamanda hücre krizi de çıkar. Çünkü elektrikli araçlara o kadar hızlı dönüşülüyor ki bunun altını doldurmak şu an biraz zor gözüküyor ama biz doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz' diye konuştu.



Karakaş, pandemi sürecinde her türlü matematiksel modelleme, simülasyon ve uzaktan çalışma yöntemlerini sonuna kadar kullandıklarını vurguladı.



Aracın teknik tasarımlarını ortak paydaşlarla geliştirdiklerini anlatan Karakaş, 'Numune ve prototip çalışmaları da devam ediyor. Hatta önümüzdeki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar devam edecek ve bu sürecin şubat sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Kış testleri de var. Her testten sonra aldığımız raporlar doğrultusunda aracımızı gerekirse optimize ediyoruz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz' diye konuştu.

'Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız'



TOGG tesislerinde sadece üretimin olmayacağına dikkati çeken Karakaş, şöyle konuştu:



'Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. 'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir' demiştik inşaata başlarken. Tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapılabildiği bir merkez olarak düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız bir yer olarak düşünüyoruz. Boyahanenin çatısının ve yan panellerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içine ekipmanlar yerleşmeye başlayacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız.'



Karakaş, TOGG bünyesine şu an üniversitelerden yeni mezun almadıklarını ama ilerleyen süreçlerde yeni mezun ve stajyer konusunda da alımların olabileceğini sözlerine ekledi.



BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversitelerin topluma sırtını dönen değil, toplumun bir ferdi olan ve toplumun ortak aklı görevini ifa eden bir üniversite olması gerektiğini belirtti.



Konuşmaların ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Rektör Kılavuz, Karakaş'a plaket ve çiçek takdim etti.



Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.