Selçuk Bayraktar gözyaşlarını tutamadı!

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına, bu hafta Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar konuk oldu.



Tüm dünyada ses getiren milli savunma sanayiinin gururu SİHA'larla birlikte havacılık, uzay, robotik kodlama gibi programlarla gençlerin geleceğini belirleyen projelere imza atan Selçuk Bayraktar, Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.



Programda kendisine, eşi ve çocuğu ile ilgili bir VTR izletilen Selçuk Bayraktar, burada duygusal anlar yaşadı.



VTR sonrası duygularını açıklayan Bayraktar, babalık duygusuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı;



'KIZ ÇOCUĞU BÜYÜK LÜTUF'



'İnsanın hayatta yaşayabileceği en büyük lütuflardan bir tanesi bir kız çocuğu olması, ailesi olabilmesi...







Tabii hepimiz için masalsı bir havası var bütün bunların. Bu kadar inişlerle-çıkışlarla, zorluklarla mücadele ederken hayatta, tüm insanlık için tabii böyle, hepimiz için öyle.



'5 SENE SONRA BELKİ YOKUZ'



8 milyar insanız şu dünyada yaşıyoruz. 100 sene sonra hiçbirimiz yokuz. Başkaları olacak.



Yani 100 sene sonrayı biraz uzun söyledim istatiksel olarak emniyetli tarafta kalmak için. Belki 20 belki 5 sene belki yarın yokuz. Bunu bir tek Allah biliyor.



'BABALIK BİR MUCİZE'



Bütün bu inişler-çıkışlar bütün bu iyilikler-güzellikler, kötülükler, hak ve batıl arasında hayatta yaşayabileceği en büyük, bütün bu hayata çok büyük anlam katan, parlak bir yıldız gibi süsleyen en karanlık gecede bile bir olgu. Babalık... Mucize gibi bir şey. Çocuk sahibi olabilmek beni biraz duygulandırdı açıkçası.'







AZİZ SANCAR'LA SARILMA ANI



Programda, geçtiğimiz günlerde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın da katıldığı TEKNOFEST'te birbirlerine sarılma anısını da anlatan Bayraktar, o anın nasıl geliştiği ile ilgili şunları söyledi;



'Bir anda döndü dedi ki 'Sana sarılmak istiyorum.' Ben de şaşırdım. Ben de hemen sarıldım hemen elini öptüm, hocamız çünkü. Hatta sonra hocamızı uğurladık dedik ki hatta önemli bir iş yapıyorsunuz ki ne kadar önemli olduğunu göstermek için de sana sarılmak istedim dedi. Allah razı olsun seni öz kardeşim gibi sevdim dedi.'