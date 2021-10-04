Muhammed Dahlan'ın BAE'deki faaliyetlerine yasak

Geçen hafta Mısır’a yerleşme talebi kabul edilmeyen Orta Doğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’a bir şok da BAE’den geldi.



Diriliş Postası'nın Arap medyasına dayandırdığı habere göre; Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in güvenlik danışmanı Muhammed Dahlan’ın BAE’deki tüm siyasi, medya ve güvenlik alanındaki faaliyetlerinin durdurulduğu iddia edildi.



Filistin’den BAE’ye firar eden Muhammed Dahlan’ın zor zamanlar geçirdiği ve faaliyetlerinin yasaklandığı öne sürüldü.



Darbeyi Prens Selman ve Dahlan planlamış



MEDYA VE SEYAHAT YASAK

Ayrıca Filistin, Mısır, Sudan ve İsrail ile normalleşme konularında Abu Dabi için yönettiği dosyaların tümü Tahnun bin Zayed’in kontrolünde olmak şartıyla sınırlandırıldı. Kaynakların verdiği bilgiye göre Abu Dabi yönetimi, Dahlan’a yeni talimatlara uyma konusunda uyarıda bulundu.



Bu çerçevede Dahlan’ın medyada görünmemesi, yardımcılarıyla özel toplantılar yapmaması ve BAE yönetiminin izni dışında ülkeden ayrılmaması gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra Dahlan’ın ev hapsine benzer bir şekilde konutundan daha az ayrılması, evinin önündeki güvenlik güçlerinin sayısının artırılması ve Dahlan’ın ailesinin ülke içindeki hareketlerinin izlenmesi talimatı verildiği ifade ediliyor.



KRİZLERDE OYNADIĞI ETKİN ROLLE TANINIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Truva Atı" olarak çalışan Muhammed Dahlan, darbe, iç çatışma ve krizlerde oynadığı etkin rolle tanınıyor.



Dahlan, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek", "askeri ve siyasal casusluk" gibi suçlamalarla Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklenmesiyle yeniden gündeme geldi.



Filistin'den kaçtıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yerleşen Dahlan, burada BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in güvenlik danışmanı rolüyle BAE'nin "Yemen'den Libya'ya, Filistin'den Afrika'ya" yıkıcı politikalarını hayata geçirmekte başrol oynadı.