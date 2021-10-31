  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor

Artık sahte altınların kuyumcu tezgahlarından kaldırılacağını belirten Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor” dedi.

Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
Ekleme: 31.10.2021 - 19:06 Güncelleme: 31.10.2021 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahte/imitasyon) altınlar artık kaldırılacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.

Kuyumculuğu isteyen herkesin yapabildiğini ve bu konu hakkında bir yönetmeliğin olmadığını aktaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak" ifadelerini kullandı.

"Kuyumculuğu yoldan geçen herkes yapabiliyordu"

Yetki belgesi istenmesi hakkında önceden bir tüzüğün olmadığını vurgulayan Çavuşculu, "Kuyumculuğu yoldan geçen herkes
yapabiliyordu. Biz bunun üzerine Türkiye’deki diğer oda ve derneklerle toplanıp Ticaret Bakanlığını ziyaret ettik ve kuyumcular adına bir yasa teklif ettik. Cumhurbaşkanımıza da 2017’de kuyumcular olarak bir yasa teklif ettiğimizi ilettik...


Kuyum ticareti hakkında bir yönetmelik hazırlandı fakat daha sonra birtakım eksiklikler ile karşılaştık. 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren kuyumculardan yetki belgesi istenecek. Yetki belgesi almak için de ustalık belgesinin alınması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı ve meslek odasından belge alması gerekiyor. 4 yıldır kuyumculuk yapanlar var ama 5 yılı doldurmadıkları için ustalık belgesi için sınava giremiyorlar. Biz yönetmeliğin çıkış tarihinin baz alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Demo (sahte) altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil”

Yeni hazırlanan yönetmelikle artık tezgahlardaki sahte altınların kalkması ile herkesin kendi sermayesi ile çalışacağını vurgulayan Çavuşculu, “İç Ticaret Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yönetmelikte olduğu gibi kuyumcuda kıymetli ve değerli taşlar, altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenlerin dışında hiçbir şey bulundurulmayacak. Çünkü tüketici yanılabiliyor, yanıltılabiliyor...

Bir kuyumcu mahallelinin değerli eşyalarını emanet almış. Mağdurlar da beni arıyorlar, ‘Dükkanında 20-30 kilo altını vardı, altın doluydu’ diyorlar. Sonuç olarak altıncıda böyle bir altın yok. Demo altınları dükkanına doldurmuş ve insanları yanıltmış...

Şimdi gerçek kuyumculukta ortaya çıkacaktır, herkes kendi sermayesi ile çalışacak. Demo altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil. Kuyumcuda altın, pırlanta, elmas, gümüş gibi değerli taşlardan yapılan ürünler bulunmalıdır. Kuyumcu kuyumcu gibi olmalıdır. Demo altınların raflardan kaldırılması sektörün büyük talebiydi, biz de bu kararı doğru buluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar
Bolu'da üretilecek! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak: Roket teknolojisi için kritik
Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Kukla Aslı Aydıntaşbaş kıvırdı! 20 dakika değil 1 saat 10 dakika!
Türkiye ve ABD'den ilk açıklama!
Melih Gökçek'ten 'Atatürk'e secde' skandalına sert tepki!
Ortak HDP olunca… ‘Türk milleti’ gitti, ‘Türkiye vatandaşları’ geldi
Başkan Erdoğan- Biden zirvesi başladı!
Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ritüel tepki çekti!
Yargıtay’dan kaynana kararı! Gelininin banyosunu izliyordu!
Türkiye yeni hamlelere hazırlanıyor! Cumhurbaşkanlığı reçeteyi belirledi: 10 kritik adım atılacak
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Sınıra 27 km'lik duvar örüldü
Ukrayna SİHA'lar ile Rus savunma sistemini dağıttı Yunan'ın etekleri tutuştu! Manşetten böyle verdiler
Oğullarının şehit düştüğü yerde gururu yaşadılar!
AKM açılışında dikkat çeken detay! Atatürk’ten sonra ikinci kez yapıldı...
Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus basınına 'SİHA' açıklaması: Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı
Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Dünyanın konuştuğu Hollywood cinayeti hakkında Alec Baldwin ilk kez konuştu...

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?