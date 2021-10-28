Shiba INU Coin Kaç TL Oldu? Shiba INU Coin Nasıl Alınır?

Shiba INU Coin Kaç TL?



olduğu sorusu hala araştırılıyor. Kripto para piyasasında Bitcoin tarihi yükselişle kendi rekorunu tazelerken, Ethereum ve diğer altcoinler yükselişte. Bitcoin'in rüzgar yönü tersine döndükçe, birçok altcoin yükselmeyee başladı. Bu sırada Shiba INU Coin son 24 saatte %90 arttı. PekiShiba INU coin son 24 saatte %90 arttı. Shiba INU yatırımcıları sayesinde son 24 saatteki işlem hacmi 40,2 trilyon ABD Dolarına ulaşırken, Shiba INU madeni parası son 24 saatte 0.00008872 ABD Doları ve 0.00004654 ABD Doları seviyesine ulaştı. Şu an itibariyle Shiba coin 0.00007178 USD fiyattan işlem görmeye devam ediyor.Shiba Inu için sosyal medya ve kripto para uzmanlarının çeşitli yorumları var. Genel bir görüş olarak, Shiba Inu'daki yatırımcılar 1 cent olmasını bekliyor. Ancak hiçbir dayanağı olmayan bu tür yönlendirmelere itibar edilmemelidir. Kripto para piyasasında marj olmadığı için yatırılan fonlar anında buharlaşabilir veya binlerce kat artabilir. Kripto para piyasasında işlem yaparken dikkatli olmalısınız.