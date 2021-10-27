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Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı ilk kez Bayraktar TB2 SİHA kullandı. Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı obüs, SİHA tarafından imha edildi. Görüntüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Ekleme: 27.10.2021 - 00:07 Güncelleme: 27.10.2021 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

İLK KEZ KULLANILDI

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

RUS YANLISI AYRILIKÇILARA AİT OBÜS İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın, temas hattını geçmediği ve güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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