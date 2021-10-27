Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan 5yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin soruları yanıtladı.Özer, göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkan farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimigüçlendirme, ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üçalana odaklanacaklarının altını çizdiğini hatırlattı.Bakan Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok dikkat edecekleri konunun da okulöncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkat çekti.'5 YAŞTA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 78'Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birliktetemel bazı farkların oluştuğuna işaret eden Özer, bu farkların telafi edilmemesi halindeilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarınınortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı.Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5yaşta yükseldiğine dikkati çeken Özer, '5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaşgrubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde' bilgisini verdi.Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer,'2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştakiokullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'denyüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz' dedi.3 BİN YENİ ANAOKULU YAPILACAKMahmut Özer, Türkiye genelinde 2 bin 800 dolayında bağımsız anaokulunun bulunduğunusöyleyerek, 'Cumhurbaşkanlığımız Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle TemelEğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı projeile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrencisayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmışolacağız' dedi.Tüm bu çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamınaalınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerinianlatan Özer, şu bilgileri verdi:'Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimiyüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndada yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündekihedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızıyapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyonaçıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışısağlamış olacağız.''OKULLAR ARASINDA FARK KALMAYACAK'Yeni planlamada okul öncesi eğitimde en fazla yatırım yapılacak ilin İstanbul olduğunadeğinen Özer, İstanbul'daki şu anda 157 bağımsız anaokulunun yanı sıra 750 yeni anaokuluyapılacağını ve böylece bu ildeki bağımsız anaokulu sayısının 157'den 907'ye çıkarılacağınısöyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindegerçekleştirecekleri İstanbul'daki çalışmanın ilk etabında 100 yeni anaokulunun yapımsürecinin başladığını hatırlatan Özer, arazileri belirlenin projeyi en kısa sürede tamamlamayıhedeflediklerini belirtti.Bakan Özer, okul öncesi eğitim hizmetini, öğrencilerin mesafe olarak çok daha kolayulaşabilecekleri, gerektiğinde ise butik şeklinde okul açarak vereceklerini belirterek,'Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği için fiziksel altyapıyı Türkiye'nin her bölgesine aynıstandartlarda kurmayı hedefliyoruz. Okullar arasında fark kalmayacak. Çankaya'daki okulnasılsa Silopi'de de benzer şekilde laboratuvar ve spor tesisi gibi aynı fiziki koşulları sağlamayıhedefliyoruz' dedi.5 YAŞA İLİŞKİN HANGİ HEDEFLER VAR?Resmi Gazete'de yayımlanan '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 'eğitim' başlığıaltında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkinhedefler yer aldı.Fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanması için Milli EğitimBakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre veŞehircilik Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirilecek.Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnekzamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaçduyulan ilave derslikler yapılacak.Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitimbinalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımınaöncelik verilecek.40 BİN YENİ ANA SINIFI AÇILACAKTemel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile40 bin yeni ana sınıfı açılacak.Dezavantajlı 3 bin ailenin çocuklarına, 52 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitimtakviminin olduğu Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesiöğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek.Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halkeğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardakiöğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecek.GÜVENLİ, EKONOMİK, ESTETİK, YÜKSEK MİMARİLİ OKUL BİNALARIProgramda ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarınınoluşturulması için yeni hedeflere de yer verildi. Bu doğrultuda, eğitim yapıları, teknolojiye veçevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek birmimaride tasarlanacak.Okul binaları için 40 avan projesinin uygulama projeleri hazırlanacak. Tarihi okul binalarınınkorunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 7 farklıeğitim yapısı için proje çalışması ile afet riski taşıyan 1500 eğitim binasını güçlendirmeçalışması yapılacak