Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde 5 yaş grubu için yeni yol haritasını açıkladı. Bakan Özer, "Anaokullarının 5 yaşındakiler için zorunlu hale getirilmesine yönelik plan ve bütçe çalışması yapıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan 5
yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin soruları yanıtladı.
Özer, göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkan farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi
güçlendirme, ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç
alana odaklanacaklarının altını çizdiğini hatırlattı.
Bakan Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok dikkat edecekleri konunun da okul
öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkat çekti.
'5 YAŞTA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 78'
Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte
temel bazı farkların oluştuğuna işaret eden Özer, bu farkların telafi edilmemesi halinde
ilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının
ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı.
Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5
yaşta yükseldiğine dikkati çeken Özer, '5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş
grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde' bilgisini verdi.
Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer,
'2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki
okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'den
yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz' dedi.
3 BİN YENİ ANAOKULU YAPILACAK
Mahmut Özer, Türkiye genelinde 2 bin 800 dolayında bağımsız anaokulunun bulunduğunu
söyleyerek, 'Cumhurbaşkanlığımız Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle Temel
Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje
ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406
bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde
118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci
sayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış
olacağız' dedi.
Tüm bu çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına
alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerini
anlatan Özer, şu bilgileri verdi:
'Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi
yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda
da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki
hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı
yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220
bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona
çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı
sağlamış olacağız.'
'OKULLAR ARASINDA FARK KALMAYACAK'
Yeni planlamada okul öncesi eğitimde en fazla yatırım yapılacak ilin İstanbul olduğuna
değinen Özer, İstanbul'daki şu anda 157 bağımsız anaokulunun yanı sıra 750 yeni anaokulu
yapılacağını ve böylece bu ildeki bağımsız anaokulu sayısının 157'den 907'ye çıkarılacağını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde
gerçekleştirecekleri İstanbul'daki çalışmanın ilk etabında 100 yeni anaokulunun yapım
sürecinin başladığını hatırlatan Özer, arazileri belirlenin projeyi en kısa sürede tamamlamayı
hedeflediklerini belirtti.
Bakan Özer, okul öncesi eğitim hizmetini, öğrencilerin mesafe olarak çok daha kolay
ulaşabilecekleri, gerektiğinde ise butik şeklinde okul açarak vereceklerini belirterek,
'Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği için fiziksel altyapıyı Türkiye'nin her bölgesine aynı
standartlarda kurmayı hedefliyoruz. Okullar arasında fark kalmayacak. Çankaya'daki okul
nasılsa Silopi'de de benzer şekilde laboratuvar ve spor tesisi gibi aynı fiziki koşulları sağlamayı
hedefliyoruz' dedi.
5 YAŞA İLİŞKİN HANGİ HEDEFLER VAR?
Resmi Gazete'de yayımlanan '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 'eğitim' başlığı
altında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkin
hedefler yer aldı.
Fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanması için Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek
zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç
duyulan ilave derslikler yapılacak.
Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim
binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımına
öncelik verilecek.
40 BİN YENİ ANA SINIFI AÇILACAK
Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile
40 bin yeni ana sınıfı açılacak.
Dezavantajlı 3 bin ailenin çocuklarına, 52 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim
takviminin olduğu Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi
öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek.
Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk
eğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki
öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecek.
GÜVENLİ, EKONOMİK, ESTETİK, YÜKSEK MİMARİLİ OKUL BİNALARI
Programda ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının
oluşturulması için yeni hedeflere de yer verildi. Bu doğrultuda, eğitim yapıları, teknolojiye ve
çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir
mimaride tasarlanacak.
Okul binaları için 40 avan projesinin uygulama projeleri hazırlanacak. Tarihi okul binalarının
korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 7 farklı
eğitim yapısı için proje çalışması ile afet riski taşıyan 1500 eğitim binasını güçlendirme
çalışması yapılacak
yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin soruları yanıtladı.
Özer, göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkan farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi
güçlendirme, ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç
alana odaklanacaklarının altını çizdiğini hatırlattı.
Bakan Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok dikkat edecekleri konunun da okul
öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkat çekti.
'5 YAŞTA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 78'
Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte
temel bazı farkların oluştuğuna işaret eden Özer, bu farkların telafi edilmemesi halinde
ilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının
ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı.
Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5
yaşta yükseldiğine dikkati çeken Özer, '5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş
grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde' bilgisini verdi.
Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer,
'2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki
okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'den
yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz' dedi.
3 BİN YENİ ANAOKULU YAPILACAK
Mahmut Özer, Türkiye genelinde 2 bin 800 dolayında bağımsız anaokulunun bulunduğunu
söyleyerek, 'Cumhurbaşkanlığımız Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle Temel
Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje
ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406
bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde
118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci
sayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış
olacağız' dedi.
Tüm bu çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına
alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerini
anlatan Özer, şu bilgileri verdi:
'Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi
yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda
da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki
hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı
yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220
bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona
çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı
sağlamış olacağız.'
'OKULLAR ARASINDA FARK KALMAYACAK'
Yeni planlamada okul öncesi eğitimde en fazla yatırım yapılacak ilin İstanbul olduğuna
değinen Özer, İstanbul'daki şu anda 157 bağımsız anaokulunun yanı sıra 750 yeni anaokulu
yapılacağını ve böylece bu ildeki bağımsız anaokulu sayısının 157'den 907'ye çıkarılacağını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde
gerçekleştirecekleri İstanbul'daki çalışmanın ilk etabında 100 yeni anaokulunun yapım
sürecinin başladığını hatırlatan Özer, arazileri belirlenin projeyi en kısa sürede tamamlamayı
hedeflediklerini belirtti.
Bakan Özer, okul öncesi eğitim hizmetini, öğrencilerin mesafe olarak çok daha kolay
ulaşabilecekleri, gerektiğinde ise butik şeklinde okul açarak vereceklerini belirterek,
'Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği için fiziksel altyapıyı Türkiye'nin her bölgesine aynı
standartlarda kurmayı hedefliyoruz. Okullar arasında fark kalmayacak. Çankaya'daki okul
nasılsa Silopi'de de benzer şekilde laboratuvar ve spor tesisi gibi aynı fiziki koşulları sağlamayı
hedefliyoruz' dedi.
5 YAŞA İLİŞKİN HANGİ HEDEFLER VAR?
Resmi Gazete'de yayımlanan '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 'eğitim' başlığı
altında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkin
hedefler yer aldı.
Fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanması için Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek
zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç
duyulan ilave derslikler yapılacak.
Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim
binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımına
öncelik verilecek.
40 BİN YENİ ANA SINIFI AÇILACAK
Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile
40 bin yeni ana sınıfı açılacak.
Dezavantajlı 3 bin ailenin çocuklarına, 52 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim
takviminin olduğu Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi
öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek.
Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk
eğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki
öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecek.
GÜVENLİ, EKONOMİK, ESTETİK, YÜKSEK MİMARİLİ OKUL BİNALARI
Programda ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının
oluşturulması için yeni hedeflere de yer verildi. Bu doğrultuda, eğitim yapıları, teknolojiye ve
çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir
mimaride tasarlanacak.
Okul binaları için 40 avan projesinin uygulama projeleri hazırlanacak. Tarihi okul binalarının
korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 7 farklı
eğitim yapısı için proje çalışması ile afet riski taşıyan 1500 eğitim binasını güçlendirme
çalışması yapılacak