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İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP ve HDP tezkere oylamasında 'hayır' oyu kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ise partisinin aksine tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım
Ekleme: 27.10.2021 - 09:27 Güncelleme: 27.10.2021 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım
Türkiye'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin 'evet' oylarıyla kabul edildi.

İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim tarihinde partinin genel başkanı Meral Akşener yapmış ve 'Evet' oyu vereceklerini belirtmişti. İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye 'hayır' oyu verdiğini açıkladı.



'RET' DEYİP İMZALADIM'

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, 'Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı 'ret' deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım.' ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.



Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, 'Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir.' denildi.
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