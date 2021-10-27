CHP yönetimindeki Çanakkale Belediyesi'nin etkinliğinde ezana saygısızlık: Sirtaki yapmaya devam ettiler

CHP yönetiminde olan Çanakkale Belediyesi'nin, düzenlediği bir etkinlikte Yunan dansı sirtaki oynandı. Ezan okunmasına rağmen sirtakiye ara verilmemesi ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

CHP yönetimindeki Kadıköy Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunu Yunan dansı sirtaki ile kutlamasının ardından benzer bir görüntü Çanakkale Belediyesi'nden geldi.Yine CHP yönetiminde olan belediyenin bir etkinliğinde Yunan sirtakisi oynandı.EZAN OKUNMASINA RAĞMEN DANSA ARA VERMEDİLEREzan okunmasına rağmen dansa ara verilmemesi ise bir vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepkili vatandaş, o anları cep telefonu ile de kayda aldı.Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte ezan okunmasına rağmen Yunan dansı sirtakiye devam edildi. Tepki çeken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kent Sağlığı Şenliği'nde Yunanistan bayrağı renklerini taşıyan kıyafetler giymiş kişilerin sirtaki dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.