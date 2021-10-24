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İşte HDP’ye gönderilen mektup: Kandil'den ittifak talimatları

CHP, İyi Parti ve HDP arasındaki devam eden ittifak görüşmelerine Kandil de dahil oldu. Kandil’deki PKK elebaşları HDP’ye gönderdikleri mektupta, kendileriyle açık ilişkiye girmeyen CHP ve İyi Parti’ye “Biz olmazsak kaybedersiniz” mesajının açık şekilde verilmesini istiyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı mektupta Kandil, HDP’ye şu talimatları veriyor: HDP olmadan AKP ve MHP’den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere ‘Bize yaklaşırsanız biz de yerel seçimdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz’ biçiminde hem umut vermeli hem de bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz demelidir. HDP bunları kendine muhtaç getirebilir ve bunlardan yararlanabilir.

İşte HDP’ye gönderilen mektup: Kandil'den ittifak talimatları
Ekleme: 24.10.2021 - 09:12 Güncelleme: 24.10.2021 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
İşte HDP’ye gönderilen mektup: Kandil'den ittifak talimatları
Kandil'den HDP teşkilatları ve PKK'nın şehir yapılanması KCK'ye gönderilen mektuba Yeni Şafak ulaştı. PKK'nın Kandil'deki sözde üst yönetimi tarafından hazırlanarak gönderilen mektupta HDP'nin kapatma davasını gerekçe göstererek sokakları hareketlendirmesi istendi. Ayrıca teröristlere geniş katılımlı cenaze törenleri ve mezarlıklarda anma törenleri düzenlenmesi talimatı verildi.

SOKAK HAREKETİ İSTEMİŞLER

Mektupta, HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen ve Deniz Poyraz adlı partilinin öldüğü saldırıdan ‘kitleleri ayaklandırmak için kaçırılan büyük bir fırsat' olarak bahsedildi. Deniz Poyraz'ın ölümü sonrasında marjinal sol kesimin HDP'ye sahip çıktığının belirtildiği mektupta HDP'ye “benzer durumlarda kitleleri sokağa dökün” denildi.

FIRSATLARI KÖRELTMEYİN MESAJI

Mektupta bunun nasıl yapılacağı da anlatıldı: “Ortaya çıkan fırsat ve olanaklar böyle köreltiliyor. Yaşanan olayın ardından tüm il ve ilçe teşkilatlarını kısa bir talimatla ayaklandırıp, kitlede oluşmuş duygusal atmosferi de biraz besleyerek, halkı demokratik bir kalkışa seferber edebilirlerdi. Hem siyasi alan yönetimi hem de toplumsal alan yönetimi bu tür durumlarda halkı seferber etmeye odaklanmalıdırlar.”

YENİ TEZGAH KAPATMA ÜZERİNDEN

Deniz Poyraz'ın ölümü sonrasında istediği kaos ortamını oluşturamayan PKK'nın sözde Kandil yönetiminin, HDP'ye açılan kapatma davası üzerinden sokak hareketleri başlatmak istediğine de belgede yer verildi. “HDP'yi savun” sloganı ile planlanan mitinglere kitlelerin katılması gerektiğinin vurgulandığı mektupta “CHP'nin TV kanallarından bile bu mitinglerin reklam ve duyurusu yapılıyor. İzmir mitingi çok iyi örnek oldu. Bu fırsat ve ortamı çok iyi kullanmaları gerekiyor” denilerek HDP ve CHP arasındaki ilişki bir kez daha deşifre edildi. Mektupta HDP teşkilatlarına ve KCK'lı teröristlere, “HDP'nin kapatılması gündemi etrafında kitleleri seferber etmek için kendilerinden emin ve cesurca çalışmaları gerekiyor” mesajı da verildi.

BÜYÜK CENAZE TÖRENLERİ DÜZENLEYİN

Yine sokakları hareketlendirmek için terörist cenazelerinin kullanılması istendi. Öldürülen teröristlerden ‘şehitler' diye bahsedilen mektupta şu ifadelere yer verildi: “Şehitlere sahip çıkmada ciddi zayıflıklar vardır. Cenazeleri törenle kaldıramıyorlar. Bu konuda çok sıkı tedbirler alındığı belirtiliyor. Yine de zorlamak gerekir. Sadece tören esnasında değil sonrasında mezar ziyaretleri toplu-kitlesel olarak örgütlenebilir.”

Halk HDP'ye destek vermiyor

Mektupta halkın HDP'ye artık destek vermediği de vurgulandı. HDP teşkilatlarında örgütlenmenin zayıf olduğu ve kapatılmayla karşı karşıya olmasına rağmen kitlesel eylem yapmaktan kaçındığı eleştirileri de yer aldı. Diyarbakır'daki eylem ve miting çağrılarında bile halkı sokağa dökemediğinden şikayet edilen HDP'nin halktan kopukluğunun ciddi düzeyde arttığı da Kandil'den gönderilen perspektif belgesinde anlatıldı.

‘Resmi ittifak dayatmasını' da masaya yatırın

Kandil'den gönderilen talimatlarda HDP'nin 2023'ün seçimlerinin il turunda aday çıkarması isteniyor. Mektupta şu ifadelere yer veriliyor: “Cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her hâlükârda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için, düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir. İkinci tur adayı için de ilke ve prensiplerimizi şimdiden oluşturmamız iyi olur. Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız, yoksa 31 Mart'taki gibi dışardan destek vermekle mi yetineceğiz, yeni kurulan muhalefet partilerine yaklaşımımız ne olacak vb. konularda sizlerin de bir görüş ve hazırlığının olması süreç açısından önemli olmaktadır.”

CHP ve İYİ Parti'ye: Biz olmadan yapamazlar

Mektupta 2023 seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti ile olan ittifakın nasıl yürütüleceği de açık açık anlatıldı. Talimat mektubunda şu ifadelere yer verildi: “CHP ve İYİ Parti gibi partiler HDP'yle açık ilişkiye girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz, biçiminde onlara hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz demelidir. Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir. Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var, mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç getirebilir ve bunlardan yararlanabilir.”
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