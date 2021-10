Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması: Talimatı verdim, istenmeyen adam ilan edilecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de millet bahçesi açılışında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 'Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala, Kavala... Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz.' dedi.Erdoğan, ekonomide küresel ölçekte sorunlar olduğunu, Türkiye'de de yansımaları görüldüğünü ifade etti, 'Bu küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata çevireceğiz. Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir. Ama elde edeceğimiz kazançlar ise nesiller boyu devam edecektir.' ifadelerini kullandı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ MESAJLARBaşkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Sermayenin milliyeti, inancı olmaz. Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da, yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu anlayış ile salgın döneminde yeniden yapılanan lojistik sisteminde kendimizi en üste çıkarmak istiyoruz.Cari açığın azalması ve ülkenin kazancının artması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu milletimizin kurtuluş reçetesidir. Kurulan her fabrika ile, ortaya çıkan istihdam ile ülkemiz hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır.3 milyar doları geçen 106 kalem eserin toplu açılışını yapıyoruz.Sağlıkta 112 acil merkezini hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından yapılan kapalı otopark ve Eskişehir Millet Bahçesi'nin resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz.1250 ve 1500 yataklı iki ayrı yurdun açılışını da bugün yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimiz ve size hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, firmalarımızı tebrik ediyorum. Eskişehir'imizi yatırımlarla, hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim ülkeye hizmet etmek nasip işidir. Rabbim bize 19 yıldır ülkeye hizmet etmeyi nasip etti.Türkiye'yi tarihimizin en büyük demokratik reformları vekalkınma reformları ile sözü en çok dinlenen ülkeler arasına dahil ettik. Bunun için çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi vesayetin dayatmaları ile karşı karşı kaldık, yeri geldi teröristlerin saldırıları ile karşılaştık, yeri geldi darbecilerin silahları ile burun buruna geldik. Yeri geldi içerde ve dışarıdaki iftira, yalan ve çarpıtma rüzgarına karşılaştık. Hepsinin de üstesinden geldik.Ülkemizi kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik çizgisinin dışına çıkartmak istemeyenlere rağmen 2023 hedeflerimizin eşiğindeyiz.Sıkıntılarımız elbette var, iç siyasette sorunlar var, ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var. Biz attığımız her adımda 19 yıldır sıkıntılarla karşılaştık. Biz bunları aşarak ülkemizi büyüttük. Ülkemizi zenginleştirdik, zorluklar karşısında pes eden bir yapıda olsaydık bu işlere hiç giremezdik.Bizi demir parmaklıklar arkasına koyanlar mücadeleden kaçacağımızı sandılar. 2002'de göreve geldiğimizde bize her türlü engeli çıkaranlar da aynı hevese kapılmışlardı. Ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini göstermiyor. Türkiye'yi diplomasi ve ekonomide zora sokarak iktidarı değiştirmeyi planladıklarını söyleyenlerin amaçları herhalde ülkemizin menfaatlerini korumak değildir. Bunların vaatleri ile efelenenlerin de ülkeye hizmet etme derdinde olmadıkları ortadadır. Bunların bu defa da heveslerini kursaklarında bırakacağız.Dünya ekonomisindeki bozulma birçok alanda fiyat artışına neden oldu. Bu ülkemize de yansıdı. Özellikle enerjide önemli bir bölümünü kendimizden üstlenerek artışları vatandaşlarımıza en az seviyede yansıttık. Bunun bile insanımıza yaşattığı sıkıntıların farkındayız. İstihdamı güçlendirecek, üretimi artıracak bir ekonomi planı ile bu küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata çevireceğiz. Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir. Ama elde edeceğimiz kazançlar ise nesiller boyu devam edecektir.Devletin uçaklarını satacaklarmış, zaten sizin yapacağınız bu! Siz bu devletin milletin neyi var, neyi yok nasıl bir an önce satarız siz onunla uğraşıyorsunuz. Uçakları satacağız diyorlar, biz ise almaya devam edeceğiz.'SEN ANASIN DA YASİN BÖRÜ'NÜN ANASI ANA DEĞİL Mİ?'Bunlar ülkeyi ölmüş bitmiş göstermek için bin dereden su getiriyorlar.Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Ben ve çocuklarım masumane yaşıyoruz diyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar? Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?'10 BÜYÜKELÇİNİN İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMESİNİ HALLEDECEKSİNİZ'Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala, Kavala... Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz.