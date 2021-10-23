Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-16 açıklaması geldi. Bakan Akar "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma hakkında konuşan Akar, "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." dedi.Ayrıntılar geliyor...