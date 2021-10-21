  • USD: 9,29 - 9,30
  • EURO: 10,81 - 10,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık Bakanlığı 21 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1 Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ekleme: 21.10.2021 - 20:33 Güncelleme: 21.10.2021 - 20:38 / Editör: Ozge Selin
21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 21 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 465 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214'ten 198'e düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olurken toplam 362 bin 213 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında, 5 maddeyle vatandaşlara uyarılarını sıraladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 198 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 213 test yapıldı.

BAKAN KOCA 5 MADDEYLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında,

5 maddeyi şu şekilde sıraladı:

Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.

65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.

Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. "Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur" düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.

İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.
21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
HDP'li Yiğitalp'ten muhalefete 'tezkere' gözdağı: Kendinize 'muhalefet partisiyim' demeyin
FETÖ'cü Akın İpek’e AİHM’den tokat üstüne tokat! AİHM Akın İpek’in yaptığı şikayeti dayanaktan yoksun buldu
CHP'li Altay 'İktidarın parçası olacağız' diyen HDP'ye arka çıktı: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?
Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHP'li vekilin şirketi kendi kendisini yalanladı
Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak
Gamze’nin kanını silip yaşadığını söylemişler! ‘Gamze Açar’ın sesi feryat gibiydi’
1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti! Dev platform 57 metre suya batırıldı
Başkan Erdoğan'dan BayKar tesislerine taziye ziyareti...
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri
Irkçı Ümit Özdağ'dan muhabirin sorusuna mantıksız cevap: O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi
Dışişleri'nden 10 büyükelçi açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı'nı bombaladı! 'Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?'
Belediyeden vekile 45 milyon lira
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu!
15 kişilik MOSSAD çetesi nasıl çökertildi? MOSSAD’ın özellikle öğrencileri seçmesindeki amaç ne?
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik özür diledi HALK TV'den ses yok!
İstanbul'da metro seferleri az olunca, yolcular metroya binemedi
Başkan Erdoğan'dan duygulandıran Özdemir Bayraktar anısı: Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım
Başkan Erdoğan'dan duygulandıran Özdemir Bayraktar anısı: Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım
Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı

Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı

Murda’ya 10 yıl istendi

Murda’ya 10 yıl istendi

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoparklarda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Firar etti, aileyi ölüm korkusu sardı: Bu adamı yakalayın