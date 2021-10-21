21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 21 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 465 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214'ten 198'e düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olurken toplam 362 bin 213 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında, 5 maddeyle vatandaşlara uyarılarını sıraladı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 198 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 213 test yapıldı.BAKAN KOCA 5 MADDEYLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTIBakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında,5 maddeyi şu şekilde sıraladı:Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. "Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur" düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.