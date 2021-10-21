15 kişilik MOSSAD çetesi nasıl çökertildi? MOSSAD’ın özellikle öğrencileri seçmesindeki amaç ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibatlanarak İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla ödeme gerçekleştirildiği, bu kişilerin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine soruşturma başlattı.Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı İşlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye getirilen 15 şüpheli savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra 'uluslararası casusluk' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Nöbetçi hakimlik, sorguladığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.Türk İstihbaratı ülkemizde espiyonaj (casusluk) amacıyla faaliyet gösteren üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir MOSSAD şebekesini çökertti. Bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü.Üçer kişilik timlere bölünen 15 MOSSAD ajanının tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sistematik takibi sonucu 7 Ekim 2021'de gerçekleştirilen gizli operasyonla yakalandı. Kamuoyuna hiç yansımamış bu operasyonun ayrıntılarını ilk kez açıklandı. Edinilen bilgilere göre tamamı Arap asıllı olan casuslar ülkemiz aleyhine yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde sorgulandı. MİT'in uzman ekiplerinin casusların sorgusunu tamamlamasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesi ve kapsamlı bir iddianame hazırlanması bekleniyor.'KAYIP İLANI' NUMARASI TUTMADIGüvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda yürüttüğü bir aylık saha çalışması sonucunda MOSSAD casuslarının isimlerine ve fotoğraflarına da ulaştı. MİT'in yürüttüğü operasyon neticesinde çökertilen casusluk şebekesinin özellikle bir hücresi önemli. Bu hücrenin üyeleri, İsrail gizli servisi MOSSAD'ın saha sorumluları ile ağırlıklı olarak yurtdışında irtibat kurdu, görüştü. Bu görüşmelerden sonra İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeler istihbari yöntemlerle elde edildi ve istihbarat terminolojisinde 'case officer' adı verilen saha sorumlularına verildi. Bu süreçte FETÖ'nün sıklıkla kullandığı metot olan umuma açık büfe ve ankesörlü telefon yöntemiyle haberleşme sağlandı.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili özel bilgiler para karşılığında MOSSAD a iletildi. Türkiye nin, ülkemizdeki İsrail muhalifi Filistinlilere ne tür imkân ve kolaylıklar sağladığına ilişkin de bilgi toplayan şebekenin önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda ödemeler konusunda canlı kuryelik de yapan A.B.'nin, 2015'in son aylarında ülkemize giriş yaptığı belirlendi. İlginç olan A.B.'nin Haziran 2021'de Maltepe'de polise kayıp şahıs olarak bildirilmiş olmasıydı. Kayıp ilanı sayesinde hücrenin dikkat çekmeden çalışması hedeflendi, ancak MİT o sırada zaten takipteydi. MOSSAD'a para karşılığı çalışan A.B., MOSSAD'a bağlı olduğu anlaşılan 307….. numaralı İsrail pasaport hamili saha sorumlusu A.Z. ile irtibat kurdu. A.B.'ye yaptığı casusluk faaliyetleri için bu yıl 10 bin dolarlık ödeme yapıldı.10, 20 VE 50 DOLARLA BİLGİ SATIYORLAROperasyon ile ilgili detayları açıklayan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 'İstanbul'un göbeğinde bir MOSSAD şebekesi çökertildi. MOSSAD şebekesinin amacı Türkiye'nin aleyhine bilgi toplayıp İsrail'e ulaştırmak. Bu şebeke parayla çalışıyor. 10,20 ve 50 bin dolarla bilgi satan bir şebekeden bahsediyoruz. Şebeke üyelerinin Arap kökenli vatandaşlar olması dikkat çekiyor' dedi.'ÇETE ÜYELERİ PARLAK ÖĞRENCİLERİ…'Karaman 'MOSSAD'a çalışan bir şebekeyi aylarca takip eden MİT, bu şebekenin bütün ayrıntılarına ulaştıktan sonra bilgileri terör polisi ile paylaştı. Terör polisi de bu bilgileri 7 Ekim'de operasyona dönüştürdü. Ve 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan MOSSAD ajanları ilginç ifadelerde de bulundu. 2021'in en flaş operasyonu denilebilir. Şebeke bankadan hiç ödeme yapılmamış. Çok kozmik bir şekilde çalışılmış. Türkiye'den direk İsrail'e hiçbir zaman uçmamışlar. İsrail'e uçuşları bir Avrupa kentinden yapmışlar. Çete üyelerinden bir bölümü şuanda üniversitelerde okuyan Arap öğrenciler. O yüzden Filistinli çok parlak öğrencileri tespit etmeye çalışmışlar. İsrail adına faaliyet yürütebileceklerin biyografisini çıkarmışlar. Yakından takibe almışlar' ifadelerini kullandı.DÜNYADA BÖYLE BİR OPERASYON YOKTerör uzmanı Abdullah Ağar, 'MOSSAD olunca iş değişiyor. Çünkü dünyadaki etkinliği en yüksek istihbarat servislerinden bir tanesi. Dünyadaki çoğu istihbarat servisi ile de iş birliği yapıyorlar. MOSSAD'a karşı dünyada böyle bir operasyon yok. Varsa da gizli. Bu açıdan da bakıldığı zaman MOSSAD'a karşı yapılan ilk operasyon. Türkiye yaptığı operasyonlarla bu konuda ne kadar profesyonel olduğunu da ortaya koyuyor. MİT 'biz işimizi yapıyoruz' diyor. Savunma sanayiimiz bir takım kişiler tarafından hedef alınıyor' dedi.MOSSAD'ın hedefinde öğrencilerin olması ile ilgili de konuşan Abdullah Ağar, 'Üniversitedeki o parlak öğrenciyi seçiyor, onu arkasından destekliyor. Ya da ona başka türlü eğitimler vererek onun belli noktalara yükselmesini sağlıyor. Mesela bizim vatandaşlarımızdan kurs veya öğrenim için yurt dışına gidenler direkt o ülkenin istihbarat servisinin angajmanı altına girerler. Bunu kullanabilirim ya da kullanamam değerlendirmesini yaparlar' şeklinde konuştu.