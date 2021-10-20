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Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor

Sinop'ta bir çiğ köfte dükkanı işletmecisinin raflarında yetiştirdiği marulları müşteriler dekor sanıyor.

Ekleme: 20.10.2021 - 11:06 Güncelleme: 20.10.2021 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Sinop'ta çiğ köfteci, duvarda marul yetiştiriyor
Gelincik Mahallesi'nde işletme sahibi Ümit Almış, dükkanına alışılagelmişin dışında marul yetiştirme sistemi kurdu. İlk görüşte dekor zannedilen marullar, müşterilerin büyük ilgisini çekiyor. Sistemi kendi imkanlarıyla hayata geçiren işletme sahibi Ümit Almış, marulların normalde topraktan alması gereken bütün besinleri su ile aldığını söyledi.

ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE DÜKKANINDA ÜRETİYOR

Almış, “Böyle bir şeyi yapmamdaki en büyük etken artan maliyetler. Daha ucuza nasıl elde edebilirim diye araştırmalar yaptım. Daha sonra bu sistemle tanıştım. İlk başta evimde bir denemek için sistem kurdum. Daha sonra bunu iş yerime kurmaya karar verdim. Her şeyini kendim yaptım. Kapalı bir sistem. Yani şebekeye bağlı bir sistem değil. O yönden çok iyi. Su gideri o kadar da çok değil. Buharlaşmayla bir su gideri oluyor. Onun haricinde besinin kendine çektiği su gideri oluyor. O yüzden sulu bir sistem olduğu için fazla bir su gideri olan sistem değil. Besin değerine gelince topraktaki besinlerin aynısını suyun içine ekleyerek besinin almasını sağlıyoruz.” dedi.

'YILDA 7-8 HASAT ALINABİLİYOR'

İlk hasat için gün saydığını ifade eden Ümit Almış, 'Yazın 30-35 günlük sürede hasat alabiliyorsun. Kış süresinde bu 55 güne kadar çıkabiliyor. Senede yaklaşık 7-8 defa hasat alınabiliyor. Bakımı toprağa göre zor. Değerlerini günlük takip etmek gerekiyor. Hatta günde bunun 2-3 defa kontrolünün yapmak gerekiyor. Yoksa ister istemez ürüne zarar verebiliyor.' diye konuştu.


'MÜŞTERİLER DEKOR SANIYOR'

Müşterilerin ilk başta gördüklerinde dekor zannettiklerini belirten Almış, “Müşteriler gördüklerinde şaşırıyorlar. İlk gördüklerinde dekor sanıyorlar. Gerçek olduğunu anlayınca çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Buradan alıp biz de yiyebilecek miyiz gibi sohbetlerimiz oluyor.” şeklinde konuştu.
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