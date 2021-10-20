Liseli Boran'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul arkadaşı Boran Sönmez'i (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi Z.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Z.K.'nın, pedagog eşliğinde savcılıkta alınan ilk ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Z.K.'nın, "Söyledikleri çok ağrıma gitti. Daha sonra garajda tekrar karşılaşınca yine kavga ettik. Bir anda kendime hakim olamadım." dediği öğrenildi.
Olay, 18 Ekim saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.
Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez okulda bilinmeyen nedenle tartıştı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kavganın atılan bir pet şişeden kaynaklandığı öğrenildi.
Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Okul arkadaşı Boran Sönmez'i (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından kaçan Z.K.'nın dün gece polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından emniyette yapılan sorgusunda 'kasten yaralama' suçundan da sabıkası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Z.K.'nın, pedagog eşliğinde savcılıkta alınan ilk ifadesi ortaya çıktı.
İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen Z.K.'nın, "Boran Sönmez ile okulda kavga ettik. Kavga sonrasında aramızda küfürleşme yaşandı. Söyledikleri çok ağrıma gitti. Daha sonra garajda tekrar karşılaşınca yine kavga ettik. Bir anda kendime hakim olamadım. Korktuğum için bir süre saklandım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.