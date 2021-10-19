Yolsuzluk yapan, CHP'de el üstünde tutuluyor! Görevden alınan Vefa Salman'ı Belediye Başkanı gibi davet etti

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, partisinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam KesimoğluArtvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu, geçen hafta düzenlediği toplantıya davet etti.ONUR KONUĞU MUAMELESİ YAPTILARAncak, davetliler arasında Yalova Belediye Başkanı iken, milyonlarca liranın belediyeyle alakası olmayan kişilerin hesaplarına aktarıldığının ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınarak, hakkında 'Zimmet' ve 'Görevi Kötüye kullanma' suçlarından dava açılan Vefa Salman'da vardı.Halen yargılanan ve görevde olmayan Vefa Salman'a ise adeta onur konuğu muamelesi yapıldı.3 GÜN GEZDİLERŞahin, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınmasına rağmen, Vefa Salman'ı da başkanmış gibi yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı.Başkan Şahin ve diğer CHP'li Belediye Başkanlarıyla eşleri, Bilecik ve Söğüt ilçelerinde 3 gün boyunca çeşitli gezilere katıldı.Semih Şahin ve eşi Zeynep Şahin tarafından ağırlanan konuklar, Bilecik'e hayran kaldıklarını belirterek Belediye Başkanı Şahin'i hizmetlerinden dolayı kutlayıp övgüyle bahsettiler.